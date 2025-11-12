長佳智能李友錚：全球醫療AI 實力仍待提升 台廠可把握時機提高競爭力

長佳智能（6841）總經理暨長聯科技董事長李友錚12日表示，人工智慧（AI）正引領醫療4.0革命，結合數位醫療、生醫資料與機器人應用，將從臨床診斷延伸至照護現場，形塑全新的「智慧醫療生態系」。但他也提醒，全球醫療AI對提升醫療的精準度仍有待提升，台廠應把機會進一步提高自己的競爭力。

經濟日報12日舉行「2025生技論壇-生技醫療產業新戰略」，李友錚以「醫療人工智能與照護機器人的機會與展望」為題發表演說。李友錚表示，AI自1950年代以來經歷三次浪潮，至今已發展出機器學習、深度學習技術，憑藉大數據與強大運算力，逐步邁向能理解、生成與行動的階段。全球醫療AI市場將從2025年的205億美元，成長至2033年的6,300億美元，年複合成長率高達49.8%，成為全球成長最快的產業之一。

他指出，歐美日中等主要市場正積極導入AI技術，歐洲以AI整合至醫院及診所，另有大藥廠將利用AI進行藥物開發；美國結合生成式AI進行影像判讀與遠距照護，日本與中國則透過AI強化醫療基礎建設、支撐高齡社會需求。這波AI醫療浪潮也正快速擴散至亞洲新興市場，台灣有機會在軟硬體整合與臨床應用上扮演區域領導角色。

根據經濟部《2025生技產業白皮書》，台灣數位醫療產值2024年已達新台幣605億元，連續三年維持10%以上成長，但李友錚認為這樣的成長速度並不算快，近年國內已有六家知名公司投入醫療AI發展，且各公司都有相關產品取得衛福部食藥物（TFDA）及美國FDA認證，但各公司營收及獲利成長有限，這個趨勢不僅反映在台灣，連美國也如此。

李友錚以美國為例說明，FDA透過醫材審核法規510K准許大量醫療AI產品上市，但是其中有不少醫療AI產品因精準度仍有待提升，並無法滿足許多醫院個別化及臨床治療真正需求，甚至有多家美國醫療AI公司出現倒閉潮，美國目前已有趨勢顯示，未來的醫療AI產品上市許可將比照藥品的嚴格標準予以把關。

針對台灣醫療AI發展，李友錚建議，政府自2025年至2029年編列了489億元推動「健康台灣深耕計畫」， 預期醫療AI業者將有機會獲得更多支持，呼籲國內業者若在獲得活水際，也可再次思考醫療AI新策略，讓業者的競爭力更能獲得發揮。

另外，長佳智能今年成立子公司長聯科技，主要發展醫療照護機器人，目前計畫明年首季正式量產，現在已接到逾200台訂單。李友錚表示，全球正面臨醫護人力長期短缺，世界衛生組織預估2030年將缺乏1,800萬名醫務人員，其中護理與助產師缺口高達900萬名。在此背景下，結合AI技術的照護型機器人，將是醫療服務體系再造的關鍵力量。

李友錚說明，機器人的類型有很多種，目前美中兩大國家宣傳「能在春晚跳舞、跑馬拉松、打擂臺」等機器人目前尚無法移植至醫療產業，長聯科技目前正發展的是輪型機器人，目的是希望導入到醫療機構，是以病人安全為最核心考量，機器人安全性及可靠性，為首要原則。

長聯科技目前的第一代輪型照護機器人，將將扮演執行病房導覽、衛教諮詢、訂餐服務、遠端查房與非接觸式生命徵象監測等任務，與醫院HIS/ERP系統串聯後，可自動生成護理交班紀錄或即時通報異常情況，預期可為醫療機構節省30%以上行政工時。

李友錚表示，AI的演化正從「感知的AI」走向「具身式AI」，也就是結合智能與行動能力的實體型AI。未來的醫療AI不僅能分析資料，更能在現場執行任務、與人互動、協助決策。這正是智慧醫療從數位化走向實體化的關鍵轉折。

他強調，台灣兼具資訊技術、製造能量與臨床應用基礎，具備成為「亞洲智慧醫療樞紐」的條件。他預期，未來十年醫療AI與照護機器人將構成智慧醫療雙引擎，帶動醫療服務、製造與AI演算法等多重產業鏈共榮。李友錚說，讓AI走進醫院，讓機器人成為醫療團隊的一員，這不只是科技的進步，更是人本醫療的延伸。當人工智慧與醫療照護結合，醫療服務將不再侷限於空間與人力。