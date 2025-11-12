天母豪宅三年前沒賣掉 現在八折2.15億、每坪125.5萬轉手

台北市再添億元豪宅交易，據最新實價揭露，台北市屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，今年8月成交低樓層戶，總價達2.15億元，每坪成交均價125.5萬元，交易面積共220.80坪。

值得注意的是，該戶前一手屋主於2014年以總價約1.85億元買進，持有11年轉手，帳面上增值3,042萬元。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，北市天母指標豪宅買方包括外派返台高階主管、外籍人士等，而「國泰天母」是中山北路七段指標性豪宅，屋齡11年，此次交易戶別在2022年開價約2.65億元銷售，由於屋況仍為毛胚屋，且為低樓層戶，因此每坪成交單價略低。

洪浩庭指出，如今該戶以開價2.65億元約八折價成交，算是合理範圍。不過該戶取得時間較早，因此有較大的增值空間，目前該社區最高每坪成交單價為139.3萬元，為今年初中高樓層戶。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年國內整體房市受到美中關稅戰影響，以及全球政經情勢動盪，讓高資產族對於高總價不動產的置產態度轉為觀望，且目前豪宅持有成本高、貸款成數受限、法人購屋審查制度趨嚴等政策因素，也進一步壓抑買方意願。

張菱育表示，現階段豪宅市場為「優質個案具價格支撐力」的狀態，真正具地段稀有性與產品特色的頂級社區，價格仍持穩，少有下修案例。未來若資金成本趨緩、政策環境放鬆，預期高端市場買氣仍有機會逐步回穩，朝穩健緩升的方向發展。