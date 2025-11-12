陸府建設35周年慶 攜手雲門舞集共振藝術美學實踐永續

陸府建設迎來創立35周年，以「森活聚落」作為企業新願景，重新定義建築與生活的關係。為呼應以人文與自然共生為核心的理念，特別攜手雲門舞集年度新作《關不掉的耳朵》，以藝術共振永續生活，並邀請住戶在台中國家歌劇院專場觀賞，體驗藝術與生活融合的感動，實踐永續生活。

長年以來，陸府建設關注藝術、文化與生活教育，透過「陸府生活美學教育基金會」推動展覽、品茗、音樂會與社區活動，讓美學成為生活日常的一部分，也深度展現陸府建設的企業社會責任。

今年《關不掉的耳朵》由雲門舞集藝術總監鄭宗龍編創，並邀請十三度金馬獎得主杜篤之與其子杜均堂共同設計聲音，打造前所未有的感官旅程。舞作以「聲音」為創作核心，聲音不再只是背景，而是主導節奏與空間的主角，舞者以身體回應聲音，觀眾在「無法關掉耳朵」的狀態中，進入情緒與感知的深層對話。

陸府此次與雲門舞集的合作，展現出藝術與生活美學理念上的契合。陸府強調與自然共生、以美學塑造社區文化；雲門則以舞蹈探索人與環境的感官關係。雙方從不同維度，呼應了「森活聚落」的核心精神，都希望讓藝術走入生活，讓生活成為藝術的延伸。

陸府生活美學教育基金會表示，這是企業文化與社會責任的具體行動，陸府會持續推動藝術與生活的融合，讓每一位住戶都有餘裕能在日常中感受美學的力量。

「森活聚落 Forest Living」是陸府35周年的企業新願景，以「日日好森活、週週新體驗、月月慢旅行」為核心價值與六大生活提案，從與住戶最貼近的主題餐飲、身心療癒、健康樂活、藝文活動與訂製旅遊等，進行服務升級，同時為了回應「第五消費時代」的到來，也兼顧獨立隱私與樂活互動。

其中「靜謐品味」提案是陸府重視藝術導入社區，推薦藝術家與作品給住戶的展現。日前舉辦的跳島之森午茶音樂會、陸府植深館生活美學藝術展等，都不只是慶祝，更是邀請住戶在日常中培養藝術素養、提升居住品質，間接也增溫社區凝聚力。

陸府建設實踐「森活聚落」願景的代表建案，包括位於台中14期、去年底完工的「陸府織森」，以安縵式永續綠生活為設計主軸，園區植栽近千棵喬木與灌木，並收藏百餘件藝術品與工藝作品，營造如度假村般的居住體驗，具體落實綠建築與環境友善的理念。建案推出後反應熱烈，成交單價突破每坪80萬元，回應市場期待與展現品牌力。