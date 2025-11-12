桃園機場北美轉運占比亞太第二 僅次仁川、超越東京羽田

全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，桃園、香港、仁川、東京成田、東京羽田、上海浦東等亞太機場，為東南亞往返北美重要的中轉機場，交通部運輸研究所12日舉行座談會指出，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場21.6%。

運研所為了解疫後東南亞旅次經前述機場中轉前往北美情形邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所等共29位共同參與討論。

據統計2024年桃園機場與北美間可直接連結的航點包括洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多，運研所利用空運資料庫蒐集旅客路徑資料，比較桃園等機場東向往前述北美航點之轉運情形。

在轉運總量方面，舊金山航線220萬人次最多，其後依序為洛杉磯(216萬)、紐約(151萬)、溫哥華(103萬)、多倫多(88萬)、芝加哥(85萬)、西雅圖(84萬)、休士頓(30萬)、安大略(4.8萬)；其中桃園機場以往舊金山航線轉運旅客量(76萬)最高，為所有航線之冠，東京羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線(各62萬、38萬)最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線(各56萬、29萬)最多，香港機場以往溫哥華、多倫多航線(各33萬、26萬)最高。

此外，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場(21.6%)、香港機場(17%)、東京成田機場(12.6%)、上海浦東機場(3%)，顯示桃園機場於北美轉運市場具轉運優勢。

運研所強調，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，透過吸引鼓勵航空公司開闢新航線、於原有航線增飛班次及業者間強化聯營合作等方式，擴增桃園機場連結航點及航班量，有助提升其轉運競爭優勢，增加轉運旅客量。