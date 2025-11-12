快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

桃園機場北美轉運占比亞太第二 僅次仁川、超越東京羽田

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，桃園、香港、仁川、東京成田、東京羽田、上海浦東等亞太機場，為東南亞往返北美重要的中轉機場，交通部運輸研究所12日舉行座談會指出，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場21.6%。

運研所為了解疫後東南亞旅次經前述機場中轉前往北美情形邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所等共29位共同參與討論。

據統計2024年桃園機場與北美間可直接連結的航點包括洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多，運研所利用空運資料庫蒐集旅客路徑資料，比較桃園等機場東向往前述北美航點之轉運情形。

在轉運總量方面，舊金山航線220萬人次最多，其後依序為洛杉磯(216萬)、紐約(151萬)、溫哥華(103萬)、多倫多(88萬)、芝加哥(85萬)、西雅圖(84萬)、休士頓(30萬)、安大略(4.8萬)；其中桃園機場以往舊金山航線轉運旅客量(76萬)最高，為所有航線之冠，東京羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線(各62萬、38萬)最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線(各56萬、29萬)最多，香港機場以往溫哥華、多倫多航線(各33萬、26萬)最高。

此外，以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場(21.6%)、香港機場(17%)、東京成田機場(12.6%)、上海浦東機場(3%)，顯示桃園機場於北美轉運市場具轉運優勢。

運研所強調，密集航網與航班為發展轉運機場基本要件，透過吸引鼓勵航空公司開闢新航線、於原有航線增飛班次及業者間強化聯營合作等方式，擴增桃園機場連結航點及航班量，有助提升其轉運競爭優勢，增加轉運旅客量。

桃園機場 航線 東京
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卡蜜兒拉扎魔鬼訓練8個月 「天才琴手」琴藝驚人矇過東京總指揮

ASMR麥克風被誤當炸彈！HOLOSTARS Axel機場被舉電擊槍盤查

《東京教父：4K數位修復版》動畫大師「今敏」最滿意之作 三位流浪漢竟是東京最暖聖誕老人

聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

相關新聞

天母豪宅空屋11年打八折賣掉了 實價揭仍賺3千萬

天母近期實價揭露一筆億元豪宅交易，屋齡11年的指標豪宅「國泰天母」，8月成交低樓層戶，總價2.15億元，每坪125.5萬...

慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

今年經濟景氣好，股市暴漲，國人薪資也增加。根據主計總處統計，今年1至9月，國人經常性薪資平均數為47,751元，比前一年...

東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫...

體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元...

房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老...

「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。