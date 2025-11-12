元太台灣與大陸新廠 雙據點獲 LEED 黃金級綠建築認證

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技12日宣布，其位於新竹科學園區的總部大樓與中國大陸揚州廠區FABVI & FABVII「雙子星」大樓，均通過美國綠建築協會（USGBC）認證，獲得LEED v4.1新建築黃金級（Gold）綠建築標章。

因應電子紙市場需求持續攀升，元太科技在既有廠區基礎上積極擴建，公司同步啟動新廠建設規劃台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的兩倍以上，為未來營運成長作準備，以低碳建築設計為核心，目標全面落實永續營運承諾。

元太科技新竹的總部大樓於2021年底動工興建，2024年底落成啟用，是元太首座獲得LEED認證的廠辦建築，自規劃初期即導入綠建築理念，從基地選址、建築設計到機電系統配置，均以節能減碳、提升資源使用效率為核心目標，並積極響應全球淨零碳排趨勢。

新竹總部大樓結合廠房與辦公空間，在設計與營運上充分展現永續理念。在LEED認證體系多項評比中表現優異，包含「能源與大氣」、「用水效率」、「創新」與「地區重點議題」等類別。

能源與水資源管理方面，大樓透過高效能建築外殼設計、中央冰水循環空調系統與智慧照明控制，並導入能源管理系統（EMS）持續監測與最佳化用電分布，針對高耗能設備進行分項管理與智慧調節，全年整體節能率達 26%。此外，大樓設置雨水回收再利用系統，將蒐集的雨水再利用於植栽灌溉，有效降低用水量；照明系統可依室內自然光亮度自動調整，並支援至每個座位單獨調節，在兼顧使用者舒適的同時達成節能目標。

戶外空間設計上，照明採用定向LED燈具以減少光線散射與光害，同時達到節能效果。施工階段也嚴格落實綠色建築原則，從源頭減少浪費，推動廢棄物分類、重複使用與回收，整體施工廢棄物再利用率達75%，展現對環境永續的承諾。

此外，在大樓內部也充分運用節能的電子紙技術，打造兼具智慧與美學的永續空間。會議室導入以電子紙筆記本為核心的預約系統，提升會議管理效率；停車場以電子紙看板即時顯示車位資訊；入口門禁則以電子紙訪客識別證取代傳統紙本，減少耗材浪費。挑高大廳更以程式控制的段碼式電子紙圖騰裝飾，營造仿木與大理石紋理，兼具美觀與節能效果，讓永續科技自然融入建築美學之中。

以總部建築為設計典範，元太科技的揚州廠區獲得認證新建廠房FABVI & FABVII「雙子星」大樓，結構空間採用高隔熱牆板與低輻射玻璃幕牆，搭配高效冷卻系統與智慧照明，並使用低揮發性（VOC）環保塗料與二氧化碳偵測控制新風系統，在保障室內工作環境品質的同時減少能量的損耗。同時配備建置能源監控平台（FMCS），即時追蹤並分析能源使用狀況，透過資料化管理與智慧調整提升整體能源效率，年省下電量高達477萬度，相當於減少2,797噸碳排放。

揚州廠區並設立自發自用的太陽能發電系統，裝置容量達9.9MW，每年為廠區提供約1,180萬度綠電，減碳約6,910噸，相當於種植36萬棵樹，系統結合停車場設計，可同時為電動車提供充電服務。水資源管理方面，廠房配置節水設備，節水率高達53.8%，並建置雨水回收系統，年收集處理5.6萬噸雨水（約25座標準泳池水量），再利用於景觀灌溉、太陽能板清潔及一般生活用水，達成水資源循環利用目標。

此外，揚州廠區在建築施工階段，透過分類儲存、回收、再利用等方式，使工程廢棄物量較LEED基準減少40%以上，廢棄物回收再利用率高達82.1%，並達成木材，金屬，紙類，玻璃，石膏板等材料的100%回收。鋼材、混凝土等主要建材均採購自鄰近地區廠商，這種在地化採購策略不僅縮短供應鏈距離，更通過減少重型卡車運輸次數，顯著降低運輸碳排放強度。