中鋼董事會通過10.4億元設備汰舊換新計畫
中鋼（2002）12日召開第19屆董事會第三次會議，通過10.4億元設備汰舊換新計畫。
一、煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案
為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自明 (2026) 年1月1日起至117年6月30日止，為期二年六個月。
二、軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線焊接機汰舊換新計畫核議案
為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線焊接機汰舊換新計畫，計畫期間自明年1月1日起至117年12月31日止，為期三年。
