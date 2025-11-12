慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

今年經濟景氣好，股市暴漲，國人薪資也增加。根據主計總處統計，今年1至9月，國人經常性薪資平均數為47,751元，比前一年多3%，加上獎金及加班費等非經常性薪資，合計總薪資平均數為58.2萬元，比去年同期增加3.6%。

大多數產業的薪資比去年同期上漲，又以電子零組件製造業合計總薪資年增逾8％最多。唯二薪資負成長的產業是電力及燃氣供應業、不動產業，其中電力及燃氣供應業小減0.83%，不動產業今年前9月平均總薪資下降到51.8萬元，減幅則多達3.38％。

對此，馨傳不動產智庫執行長何昌表示，不動產現在不僅是個不被祝福的產業，還是個拖累全民薪資成長的產業，「不動產」三字有新解，就是「房市賣不動就很慘」。

他表示，對房地產從業人員來說，最重要的不是價格，而是交易量，因為有交易才有獲利。但自央行第七波信用管制後，成屋市場交易量猛縮三成，不少房仲轉到建案當跑單，但建案更慘，最後不少人轉去應徵外送員跟Uber司機。

何世昌表示，房地產市況差，不僅代銷、房仲叫苦，大家應該也注意到，路邊建案廣告看板變少了，重要路口派發廣告傳單人員也少了，甚至像引導的舉牌員也所剩無幾。

這情況在重劃區更加明顯，以往一到假日，重劃區內各大建案的舉牌員排排站在路邊，現在大多剩小貓兩三隻，或者全員消失。

主要原因就是新建案市況低迷，業者紛紛緊縮廣告費用，能省則省，靠著極簡主義來作持久戰。以前廣告預算是大把大把花，結案之前還花不完，現在是把一塊錢變成「五月花」，不是衛生紙，是捨不得用啊。