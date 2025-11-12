快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

慘淪今年唯二減薪行業！專家：「不動產」三字有新解

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
114年1至9月各業平均受僱員工人數結構及薪資增減情形。資料來源／主計總處
114年1至9月各業平均受僱員工人數結構及薪資增減情形。資料來源／主計總處

今年經濟景氣好，股市暴漲，國人薪資也增加。根據主計總處統計，今年1至9月，國人經常性薪資平均數為47,751元，比前一年多3%，加上獎金及加班費等非經常性薪資，合計總薪資平均數為58.2萬元，比去年同期增加3.6%。

大多數產業的薪資比去年同期上漲，又以電子零組件製造業合計總薪資年增逾8％最多。唯二薪資負成長的產業是電力及燃氣供應業、不動產業，其中電力及燃氣供應業小減0.83%，不動產業今年前9月平均總薪資下降到51.8萬元，減幅則多達3.38％。

對此，馨傳不動產智庫執行長何昌表示，不動產現在不僅是個不被祝福的產業，還是個拖累全民薪資成長的產業，「不動產」三字有新解，就是「房市賣不動就很慘」。

他表示，對房地產從業人員來說，最重要的不是價格，而是交易量，因為有交易才有獲利。但自央行第七波信用管制後，成屋市場交易量猛縮三成，不少房仲轉到建案當跑單，但建案更慘，最後不少人轉去應徵外送員跟Uber司機。

何世昌表示，房地產市況差，不僅代銷、房仲叫苦，大家應該也注意到，路邊建案廣告看板變少了，重要路口派發廣告傳單人員也少了，甚至像引導的舉牌員也所剩無幾。

這情況在重劃區更加明顯，以往一到假日，重劃區內各大建案的舉牌員排排站在路邊，現在大多剩小貓兩三隻，或者全員消失。

主要原因就是新建案市況低迷，業者紛紛緊縮廣告費用，能省則省，靠著極簡主義來作持久戰。以前廣告預算是大把大把花，結案之前還花不完，現在是把一塊錢變成「五月花」，不是衛生紙，是捨不得用啊。

何世昌說，有人說「降價不就好了？」但問題是，代銷是代銷，建商是建商，不是代銷想降就能降，建商不降的話，成交量依舊是死魚盤，不動產依舊是「賣不動就很慘」。

房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

薪資 建案 廣告
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次

冷凍庫不是魔法箱！魚、肉整盒放進去NG 專家教正確步驟避免劣化

先住後買？陸房企銷售壓力大 行銷手段五花八門

刷牙最久蛀牙仍多…日本人「落後世界40年」！專家：牙膏選錯

相關新聞

東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫...

體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元...

房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老...

「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增9...

東南亞戲院走入歷史 新美齊砸19億啟動公館都更

曾是台北公館人共同回憶的「東南亞戲院」，即將展開新篇章。新美齊（2442）昨（11）日深夜公告，董事會通過投入19.1億...

雷虎砸7.1億布局嘉義大埔美園區 擴建無人載具研發量產基地

國防與無人機概念股雷虎（8033）宣布最新投資案。公司董事會通過，為配合未來營運發展及軍、商用無人載具的研發與量產需求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。