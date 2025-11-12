東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
福泰飯店與希爾頓集團11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫。照片／台南市府提供
福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫，預計於原「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修。此舉象徵台南在高端旅宿市場邁入新階段，展現城市對國際品牌的吸引力，並將帶動觀光與會展產業升級。

黃偉哲表示，樂見福泰飯店與希爾頓集團攜手合作，讓「Signia By Hilton」飯店品牌落腳台南，飯店周邊有眾多知名景點、在地美食與百貨公司，隨著進駐勢必帶動更多旅客選擇來台南旅遊，充分展現台南的國際化潛力，有助提升全球旅宿市場的能見度與競爭力。

黃偉哲說，台南的旅宿產業蓬勃發展，總房間數從2018年的1萬2,379間成長到2025年的1萬6,006間，整體住房率維持不錯水準，因而獲得福泰與希爾頓兩大集團的青睞。未來市府也會盡力提供協助，並預祝飯店早日開幕迎賓。

Signia by Hilton Tainan總經理Chris Roberts表示，台南是該品牌在東亞首家據點，飯店將邀請台灣與亞洲旅客體驗融合在地文化的國際服務。他盛讚台南的歷史、藝術與美食風貌，未來營運將融入在地特色，打造兼具國際品質與城市溫度的住宿體驗。

福泰集團表示，此次與希爾頓集團合作，投入10億元在原「台南大億麗緻酒店」進行全面翻修，規劃344間客房、560坪會議空間及水療、游泳池、健身中心等設施，展現全新國際飯店風貌，未來飯店經營上也將融入台南在地特色，提供國際級在地化服務。

觀光旅遊局長林國華表示，國際品牌進駐凸顯台南旅宿市場的成熟與潛力，市府將持續推動高品質旅宿發展，強化城市品牌形象，結合在地文化與國際資源，打造兼具文化深度與現代風華的國際旅遊城市。

觀光 大億
