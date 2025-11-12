快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

大宇資恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》 Steam 全球上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商大宇資（6111）宣布，改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖新作 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，已於11月12日正式在Steam全球上市，並於上市期間祭出9折優惠。遊戲展現恐怖意象，讓玩家沉浸在原汁原味的伊藤式恐怖中，體驗「無處可逃」的極致驚悚。

為迎接上市，官方同步公開最新遊戲預告片，影片中可見昏暗壓迫的洋樓場景、錯綜複雜的房間結構，以及多位經典角色分分現身。屋內閃爍的燈光、天空飛行的詭譎人頭氣球到閣樓的長髮，搭配音效與燈光渲染，步步進逼，陷入窒息的沉浸式恐怖氛圍。

日本 大宇資 動畫
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

棒球／剛獲選澤村賞 火腿王牌伊藤大海辭退侍JAPAN交流賽

日職／伊藤大海勇奪澤村賞 達比修有後首位火腿投手獲殊榮

40到50歲健康檢查最有效！內科醫：年輕族群更不能忽視數值異常

日職／最強先發輪值以逸待勞 軟銀、阪神晉級日本一機會高

相關新聞

東亞首間 Signia by Hilton 將進駐台南 原台南大億麗緻酒店全面翻修

福泰飯店11日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作引進國際高端品牌「Signia by Hilton」到台南的計畫...

體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元...

房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老...

「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增9...

東南亞戲院走入歷史 新美齊砸19億啟動公館都更

曾是台北公館人共同回憶的「東南亞戲院」，即將展開新篇章。新美齊（2442）昨（11）日深夜公告，董事會通過投入19.1億...

雷虎砸7.1億布局嘉義大埔美園區 擴建無人載具研發量產基地

國防與無人機概念股雷虎（8033）宣布最新投資案。公司董事會通過，為配合未來營運發展及軍、商用無人載具的研發與量產需求，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。