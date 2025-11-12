大宇資恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》 Steam 全球上市
遊戲研發商大宇資（6111）宣布，改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖新作 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，已於11月12日正式在Steam全球上市，並於上市期間祭出9折優惠。遊戲展現恐怖意象，讓玩家沉浸在原汁原味的伊藤式恐怖中，體驗「無處可逃」的極致驚悚。
為迎接上市，官方同步公開最新遊戲預告片，影片中可見昏暗壓迫的洋樓場景、錯綜複雜的房間結構，以及多位經典角色分分現身。屋內閃爍的燈光、天空飛行的詭譎人頭氣球到閣樓的長髮，搭配音效與燈光渲染，步步進逼，陷入窒息的沉浸式恐怖氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言