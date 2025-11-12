大宇資恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》 Steam 全球上市

遊戲研發商大宇資（6111）宣布，改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖新作 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，已於11月12日正式在Steam全球上市，並於上市期間祭出9折優惠。遊戲展現恐怖意象，讓玩家沉浸在原汁原味的伊藤式恐怖中，體驗「無處可逃」的極致驚悚。

為迎接上市，官方同步公開最新遊戲預告片，影片中可見昏暗壓迫的洋樓場景、錯綜複雜的房間結構，以及多位經典角色分分現身。屋內閃爍的燈光、天空飛行的詭譎人頭氣球到閣樓的長髮，搭配音效與燈光渲染，步步進逼，陷入窒息的沉浸式恐怖氛圍。