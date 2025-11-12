體質調整有成 Gogoro第三季減虧18% 明年再推3款新車

電動機車龍頭Gogoro公布第三季財報，今年以「聚焦」為核心的策略已見成效，營收7760萬美元（約為新台幣24.07億元），年減10.6%，但毛利率12.2%，較去年同期的5.4%大幅提升，虧損1490萬美元（約為新台幣4.62億元），也較去年同期減少18%。

Gogoro執行長姜家煒表示，過去幾個季度，Gogoro專注於鞏固Gogoro的業務基本面，為下一階段成長打造關鍵基礎，而在營運效率上的聚焦，也帶來實質成效，今年前三季創造了超過2570萬美元（約為新台幣8億元）的營運現金流，幾乎是去年的兩倍，同時與2024年同期相比，營運費用節省約2100萬美元（約為新台幣6.51億元）。

姜家煒表示，Gogoro於今年推出EZZY，上市後連續5個月為電動機車銷售冠軍，而後再推出EZZY 500，使性能提升至125cc水準，並於10月成為最暢銷的白牌電動機車。

姜家煒表示，這兩台車的推出，進一步讓Gogoro的產品組合橫跨更多價格帶，並強化了在大眾市場的競爭定位，預期這些產品在年第四季持續於各自市場區隔中維持領先，並在2026年帶來可觀的銷售量及利潤貢獻。

姜家煒表示，各界普遍認為，二輪機車的電動化趨勢將持續發展，而電池交換方案將成為推動這股成長的主要動力，政策決策者與消費者都已逐漸看到換電模式的優勢，為了把握這股趨勢，將持續積極地投入於車輛、電池以及整體生態系的發展與創新。

姜家煒也說，電動車性能的核心在於動力系統，動力系統的心臟就是馬達，而Gogoro也正在開發新一代馬達，可進一步提升車輛能源效率等關鍵指標，這項升級將為客戶提供領先業界的體驗，並預計在2026年底推出。

姜家煒表示，目前已規劃在2026年推出三款機車，這些車款將涵蓋不同的市場定位，其規格不僅符合、甚至超越消費者的期待。

Gogoro整體營運效率提升、成本紀律落實，以及營運資金管理改善後，姜家煒表示，邁入2025年最後一季，充滿信心地朝2026年能源事業損益兩平、2027年能源事業產生正向自由現金流，以及2028年車輛事業銷售損益兩平的目標邁進。