房市低迷建商轉攻危老都更 專家：地主別急簽約 先確認三大保障

房市景氣進入盤整期，在政策管控嚴格下，建商為了降低土建融受限風險，近來積極轉向不受銀行法第72-2條額度限制的都更與危老案，新一波危老、都更熱潮隱約浮現 。

全向科技房產中心總監陳傑鳴提醒，老屋危老都更看似機會來了，但地主面臨建商來談條件時，應先確認三大保障，別急著簽約，以免在整合過程中喪失主導權，甚至影響未來居住品質與房屋安全。

首先，地主最需注意的，是整合條件與分回比例的公平性。

由於危老都更案往往涉及多戶談合、設計規劃、融資成本及公共設施比例，地主應詳細了解建商提出的重建規模、分回坪數計算方式、停車位分配，以及工程期間的安置補償與時程規劃。

若本身不熟悉或是建商給的條件模糊，最好聘請專家、建築顧問或都市更新律師協助審閱合約，確保權益不被犧牲在「看似誘人的重建方案」之下。

其次，應確保建築品質與耐震設計。

近年地震頻繁，消費者對結構安全與耐震性能的要求大幅提升，因此，地主在選擇合作建商時，除了評估品牌與財務實力，更應主動了解與要求建築結構設計採用的耐震技術及材料。

第三，應注意建商財務透明與履約保障。

部分中小型建商在資金壓力下，可能出現融資困難或施工延宕問題，建議地主選擇具備完整履約保證機制的合作對象，並要求簽訂明確的工程進度與交屋保證條款。此外，透過專業代管帳戶或信託制度，確保資金用途透明，也能避免因建商經營不善而導致重建中途受阻。

陳傑鳴表示，進入大地震時代，危老都更不僅是房屋更新的機會，更是提升整體居住安全與社區價值的契機。若地主能以長遠眼光審視重建方案、善用政策補助與搭配耐震新技術，將可讓原本老舊建物，升級為兼具安全、舒適與市場競爭力的新世代住宅。未來市場回溫時，具備高耐震與品牌建商背書的住宅，將更具保值與增值空間。