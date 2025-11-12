「不孝有三」變成不婚不生快樂一生 一人宅暴增90萬戶

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
每宅人口數統計。資料來源／信義房屋
信義房屋統計不動產資訊平台資料指出，近十年「一人宅」快速增加，2015年全台僅158萬戶，今年已到248萬戶，十年暴增90萬、增幅達57%，且占全台總戶數達逾31%，等於每三戶就有一戶是「一人宅」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一人宅暴增原因很多，包括社會觀念改變，單身人口增加、小孩不與父母同住，獨居老人數量增加，節稅需求分戶等。

他表示，近年社會觀念改變快速，以往「不孝有三無後為大」，現在已變成「不婚不生快樂一生」，單身增多，一人宅也因此愈來愈多。

另外，現代子女多不願跟父母同住，而老人家若老伴老去，往往就會出現老人獨居情況，這也是一人宅大增主因。

另外一種則是房屋稅2.0規定必須要設籍，才能適用較低稅率，這導致過去一年1人宅數量暴增38萬宅。

統計顯示，全台一人宅數數量從10年前的158.6萬宅，增加到今年第一季的248.8萬宅，10年增加57%。

小家庭的2人宅與3人宅同樣趨勢增加，2人宅從114.8萬宅，增加到156.2萬宅，10年增加36%。3人宅數量從118萬宅增加到139.5萬宅，10年增加18%。

而由於小孩生的少、小孩長大成家分戶，4人宅數量10年減少2%，5人宅減少13%，6人以上一宅減少22%。

曾敬德表示，小宅化的興起一方面與高房價驅使有關，另一方面家庭人口越來越精簡，也導致小宅市場需求暢旺，過去房屋標準品是3房加上車位，現在則是2房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。

房市示意圖。記者游智文攝影
