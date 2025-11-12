建通前3季每股虧2.59元 精簡東莞廠人力啟動轉型

快訊

中央社／ 台北12日電

端子廠建通精密今天公布第3季財報，營收新台幣7.45億元，年減7.6%；歸屬母公司淨損2.43億元，為連續第5季虧損，較第2季虧損擴大1.4倍，單季每股虧損1.46元，累積前3季每股稅後虧損2.59元。

建通今天表示，第3季虧損擴大，主要是受到家電端子業營運競爭壓力，銷售量、價格同步下滑，單位成本大幅提高。

建通集團在第3季承擔了東莞人力大幅精簡的非經常性成本，建通旗下東莞建通電子五金公司9月實施「集團人力整合與組織優化計畫」，提前解散員工；另針對績效優良且有意願員工，提供調任集團關係企業機會，估列相關經濟補償金。

建通表示，東莞建通的人力精簡已進行2年以上，此次藉由大規模人力整合，優化集團體質，以換取更具競爭力的體質。

建通擬定未來營運3大核心，希望重振集團營業額。3大核心方向包括聚焦符合中國國家新標準的新型絕緣端子，創造更高附加價值。

其次，建通近年積極發展特殊新型銅材，利用台灣廠自行生產優勢，量產高導電異型匯流排、細晶銅桿、銅異型材與各項特殊新型銅材，滿足新能源車、伺服器導熱散熱銅件、高導電力等金屬材料應用，有助擺脫傳統銅材市場的價格波動影響，目前銷售量逐步顯現。

第3，建通將發揮越南廠生產優勢，尤其是在下腳料回收方面的在地化採購效益，搭配煉銅製程發揮優勢，將資源集中於拓展各國插頭銷售量，以量制價，迅速擴大市場占有率。

