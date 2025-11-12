快訊

東南亞戲院走入歷史 新美齊砸19億啟動公館都更

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
東南亞戲院走入歷史，新美齊即將啟動都更。圖／摘自google map

曾是台北公館人共同回憶的「東南亞戲院」，即將展開新篇章。新美齊（2442）昨（11）日深夜公告，董事會通過投入19.1億元，正式啟動「台北市中正區福和段土地都市更新權利變換計畫」。本案地主為新美齊百分之百持股子公司「東南亞育樂公司」，雙方合建比重約為地主63%至67%、建方33%至37%。

該地為面積約222坪的東南亞戲院原址，曾是公館商圈重要地標，鄰近台大與師大宿舍，2023年初東南亞秀泰影城結束營運後，影迷惋惜不已。新美齊於2022年以不高於8.8億元收購東南亞育樂99.81%股權，完成土地整合。未來若都更順利，將為公館商圈注入新風貌，也象徵這座半世紀老戲院正式走入歷史，預料後續開發案將成為中正區指標性重建案之一。

東南亞 公館 都更
×

