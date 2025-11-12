東南亞戲院走入歷史 新美齊砸19億啟動公館都更
曾是台北公館人共同回憶的「東南亞戲院」，即將展開新篇章。新美齊（2442）昨（11）日深夜公告，董事會通過投入19.1億元，正式啟動「台北市中正區福和段土地都市更新權利變換計畫」。本案地主為新美齊百分之百持股子公司「東南亞育樂公司」，雙方合建比重約為地主63%至67%、建方33%至37%。
該地為面積約222坪的東南亞戲院原址，曾是公館商圈重要地標，鄰近台大與師大宿舍，2023年初東南亞秀泰影城結束營運後，影迷惋惜不已。新美齊於2022年以不高於8.8億元收購東南亞育樂99.81%股權，完成土地整合。未來若都更順利，將為公館商圈注入新風貌，也象徵這座半世紀老戲院正式走入歷史，預料後續開發案將成為中正區指標性重建案之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言