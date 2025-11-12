雷虎砸7.1億布局嘉義大埔美園區 擴建無人載具研發量產基地

國防與無人機概念股雷虎（8033）宣布最新投資案。公司董事會通過，為配合未來營運發展及軍、商用無人載具的研發與量產需求，擬斥資 7.1億元，購置位於嘉義縣大林鎮中坑里大埔美園區五路5號的土地與廠房。

此次交易包含土地4,254.77坪、廠房7,056.64坪，將規劃為雷虎後續作為後續軍用、商用無人載具之研發及生產基地。

雷虎表示，為提升無人載具生產產能與長期競爭力，並深化國內外軍工業務，公司將同步推動現金增資發行新股，上限為1,200萬股，每股面額10元，實際發行價格尚未訂定。增資資金將用於購置生產線用地及廠房、建置無人載具生產設備、擴充無菌包材生產設備，以及充實營運資金。

此外，董事會亦決議參與第一生化科技股份有限公司現金增資案，預計認購50萬股，每股價格23元，投資總額1,150萬元，以作為長期策略投資。