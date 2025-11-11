快訊

暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

廣三SOGO 歡慶30周年 盛大慶生邀全民共享甜蜜時光

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中廣三SOGO歡慶30周年，盛大慶生邀全民共享甜蜜時光。業者提供
台中廣三SOGO歡慶30周年，盛大慶生邀全民共享甜蜜時光。業者提供

邁入第30年的台中廣三SOGO百貨，11日舉辦盛大的「30周年生日慶典」，邀請消費者一同見證這個具里程碑意義的時刻。現場不僅準備長2公尺、高近1米的超大型生日蛋糕，邀千人共享甜蜜慶生，更推出多項限定活動與驚喜好禮，感謝顧客一路以來的支持與相伴。

今天的慶生現場，業者準備了長達2公尺的巨型蛋糕，由董事長原島榮一與店長尤榮川共同切下，與數百民眾一起分享喜悅，共同見證榮光時刻。愛迪生幼兒園小朋友與光華高工糾察儀隊也有精彩表演，以及限量禮券分送等，氣氛歡樂又喜氣。

為了歡慶30歲生日，今天同時推出限量好禮，只要持廣三SOGO APP並完成註冊，即可兌換「100元電子商品禮券」限量200名，一早即出現人龍排隊等好禮。另外，11月12日至19日持廣三SOGO APP，當日消費單筆滿3,000元送300點、單筆滿5,000元送600點，讓消費者在歡慶之餘也能盡享購物樂趣。

為迎接即將到來的聖誕節，廣三SOGO特別搶先曝光「極光聖誕樹」，以夢幻光影打造冬日氛圍，整體樹高7米×4.5米的大型裝置藝術，將在聖誕前夕浪漫登場。

而在美食新亮點方面，超人氣甜點品牌「DAN DAN蛋塔」，也於本館B1樓甜蜜登場，香氣四溢、酥脆濃郁的口感，勢必成為饕客新寵。

廣三SOGO百貨邀請所有顧客、會員與在地民眾共襄盛舉，一同為廣三SOGO的30歲生日送上最熱烈的祝福，並開啟下一個嶄新的幸福篇章。

SOGO 消費 顧客
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

天心50歲慶生畫面曝光 「凍齡美顏」美成這樣網誇：依然是女神

「金卡戴珊教母」70歲低調慶生！貝佐斯、祖克柏、瑪麗亞凱莉到場仍難搶鏡

跟進桃園停班課 SOGO中壢店11月11日暫停營業、周年慶順延一天

影／恆春特斯拉1家4口墾丁慶生…高速撞飛機車1死7傷 出事前影像曝

相關新聞

獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

中華工程（2515）經營權之戰持續升溫。據了解，寶佳集團近一周持續加碼中工股票，從11月4日至11日共買進約2121萬4...

設計巨擘梁志天建議 建築業應具備「創變者」的設計力

台中市建築經營協會持續推動建築設計產業升級與跨域創新，本月大師講座11日邀請香港股票上市的梁志天設計集團創辦人梁志天，以...

威剛代表台灣赴巴西COP30 推出「One Concert, One Forestry」計畫

聯合國氣候大會（COP）邁入30年，全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）代表全國前進巴西，以「ESG for Cult...

中油觀塘爆三接浮報經費 關係人皇昌營造回應了

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程，遭人檢舉金額浮報超過百億元，承攬標案廠商皇昌營造（2543）也遭波及。對此皇...

電商衝刺雙11業績 蝦皮購物8小時內「破萬元訂單數」較平日翻34倍

雙11購物節於11日凌晨正式開跑，蝦皮購物公布「11.11最強購物節」開出亮眼戰績！活動開跑八小時內破萬元訂單數較平日翻...

具備豐富經營經驗 裕日車董事會通過李昌益任副總經理

裕日車（2227）11日董事會決議並公告經營團隊人事調整，將由李昌益出任裕日車副總經理職務，此人事調整將於114年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。