廣三SOGO 歡慶30周年 盛大慶生邀全民共享甜蜜時光

邁入第30年的台中廣三SOGO百貨，11日舉辦盛大的「30周年生日慶典」，邀請消費者一同見證這個具里程碑意義的時刻。現場不僅準備長2公尺、高近1米的超大型生日蛋糕，邀千人共享甜蜜慶生，更推出多項限定活動與驚喜好禮，感謝顧客一路以來的支持與相伴。

今天的慶生現場，業者準備了長達2公尺的巨型蛋糕，由董事長原島榮一與店長尤榮川共同切下，與數百民眾一起分享喜悅，共同見證榮光時刻。愛迪生幼兒園小朋友與光華高工糾察儀隊也有精彩表演，以及限量禮券分送等，氣氛歡樂又喜氣。

為了歡慶30歲生日，今天同時推出限量好禮，只要持廣三SOGO APP並完成註冊，即可兌換「100元電子商品禮券」限量200名，一早即出現人龍排隊等好禮。另外，11月12日至19日持廣三SOGO APP，當日消費單筆滿3,000元送300點、單筆滿5,000元送600點，讓消費者在歡慶之餘也能盡享購物樂趣。

為迎接即將到來的聖誕節，廣三SOGO特別搶先曝光「極光聖誕樹」，以夢幻光影打造冬日氛圍，整體樹高7米×4.5米的大型裝置藝術，將在聖誕前夕浪漫登場。

而在美食新亮點方面，超人氣甜點品牌「DAN DAN蛋塔」，也於本館B1樓甜蜜登場，香氣四溢、酥脆濃郁的口感，勢必成為饕客新寵。

廣三SOGO百貨邀請所有顧客、會員與在地民眾共襄盛舉，一同為廣三SOGO的30歲生日送上最熱烈的祝福，並開啟下一個嶄新的幸福篇章。