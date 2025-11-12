工總促打開金融水龍頭
工總昨（11）日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮對政府再度提出「三個呼籲」，包括要加強發展AI、加速危老都更及打開金融水龍頭。
潘俊榮致詞時提到，輝達執行長黃仁勳曾贈皮衣給他，並透露已拜託鴻海董事長劉揚偉，邀請黃仁勳出席明年工總80周年慶祝大會演講，但屆時可能需要將場地移到大巨蛋。
潘俊榮就三個方向提出建言：首先表示支持政府大力發展AI，他表示，AI是時代趨勢，感謝總統要在台灣打造全球五大AI算力中心，籲加強發展AI。第二，他呼籲政府加速推動危老都更，讓產業動起來，工總理事會建議危老都更「兩年立案、五年完工」，期望政府提供完整配套。此外，他也請政府打開金融水龍頭，放寬企業融資，並降低利息。
