經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

工總昨（11）日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮對政府再度提出「三個呼籲」，包括要加強發展AI、加速危老都更及打開金融水龍頭。

潘俊榮致詞時提到，輝達執行長黃仁勳曾贈皮衣給他，並透露已拜託鴻海董事長劉揚偉，邀請黃仁勳出席明年工總80周年慶祝大會演講，但屆時可能需要將場地移到大巨蛋。

潘俊榮就三個方向提出建言：首先表示支持政府大力發展AI，他表示，AI是時代趨勢，感謝總統要在台灣打造全球五大AI算力中心，籲加強發展AI。第二，他呼籲政府加速推動危老都更，讓產業動起來，工總理事會建議危老都更「兩年立案、五年完工」，期望政府提供完整配套。此外，他也請政府打開金融水龍頭，放寬企業融資，並降低利息。

AI 都更 黃仁勳
相關新聞

全民瘋都更 申請案年增7成！過去推不動 為何如今建商、地主都搶進？

自2019年起，雙北都更申請件數穩定成長，去年台北市9年來首度破百件，年增率攀上7成。

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金...

SOGO 周年慶 邁進第二波高峰

遠東SOGO百貨台北三店周年慶今（12）日將邁入第二波促銷高峰，SOGO總經理吳素吟昨天表示，首波開跑以來表現相當不錯，...

商總榮譽理事長賴正鎰預測 北市商辦市場迎黃金期

外資來台投資額暴增五成，加上輝達（NVIDIA）拍板北士科T17、18，有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長階段。全國商...

百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚

CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，202...

工總促打開金融水龍頭

工總昨（11）日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮對政府再度提出「三個呼籲」，包括要加強發展AI、加速危老都更...

