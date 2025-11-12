快訊

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。 記者曾學仁／攝影
金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金融人才等四大優勢，金管會以「二年有感、四年有變、六年有成」為推動目標，希望打造具台灣特色資產管理中心，帶動金融業創新成長動能。

經濟日報將於18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，彭金隆將出席致詞。本論壇由經濟日報主辦，國泰投信、復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信協辦。

為推動我國成為亞洲資產管理樞紐，金管會研擬「亞洲資產管理中心」政策，規劃五大計畫、十六項推動策略，以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為核心。

其中，壯大投信產業為推動資產管理中心的核心方針。金管會持續推動ETF多元化發展，重點包括推出「主動式ETF」及推動「跨境ETF」合作。主動式ETF結合主動操作與ETF高流動性優勢，提供投資人追求超額報酬的新選擇；跨境ETF則透過台日互掛，深化資金交流與市場連結，推動我國ETF市場邁向國際化發展。

金管會並推動跨境合作，放大國際資金與影響力，我國首檔主動式ETF於今年5月5日掛牌上市。金管會亦公告日本為我國承認的基金註冊地與基金管理所在地，首檔台日雙向跨境ETF於9月18日掛牌，象徵我國ETF市場邁向國際，提升國際資金流動性與我國金融市場影響力。

未來金管會將強化投資人教育，完善主動式ETF風險揭露，為協助投資人正確認識主動式ETF，金管會結合證交所及投信投顧公會推動教育宣導，說明主動式ETF與被動式ETF同樣於交易所掛牌，但主動式ETF由基金經理人依市場狀況主動調整投資組合，以追求超越指數報酬。其操作靈活、效率高，但風險特性較接近主動基金，報酬波動可能較大。金管會透過投資人教育與揭露制度，協助投資人理解產品差異與風險屬性，促進理性投資與市場健全發展。

立即預約報名

ETF 金管會
金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金...

