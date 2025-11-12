美食在陸投資逆風 前三季每股淨損4.23元

餐飲業中國大陸投資逆風，認虧損。美食-KY（2723）昨（11）日公告第3季財報，因一次性大規模調整大陸布局，包含年底前預計關閉的獲利不佳門市與中央廚房而導致的減損費用，認列合計超過10億元的一次性損失，導致單季每股淨損6.06元，前三季累計每股淨損4.23元。

85度C母公司美食昨公告第3季財報，單季稅後虧損10.91億元，較去年同期轉虧，每股淨損6.06元，累計前三季稅後虧損7.62億元，每股淨損4.23元。主因公司結束多個虧損區域的門市經營。

85度C今年截至上半年門市數約441店，到9月底僅剩下不到400店，單季關閉了近50家店，公司並持續加大閉店力道，預計到年底在大陸市場的家數將不到270家店，等於第4季將關閉約130家店。雖然美食閉店主要集中在今年第4季，但主要損失皆在第3季提列，第3季應會是今年損益表現的谷底。