餐飲族群獲利飄香 王品前三季賺一股本 八方雲集勁揚41%
餐飲族群第3季財報亮眼登場，八方雲集、王品（2727）與亞洲藏壽司齊報捷。八方雲集單季獲利創歷史新高、前三季已賺贏去年全年，表現優異；王品維持穩健獲利動能，前三季穩賺超過一個股本；亞洲藏壽司（2754）則靠聯名行銷熱潮，單季獲利年增四倍，展現強勁動能。
八方雲集董事會昨（11）日通過第3季財報，第3季合併營收達22.02億元，年增7.36%，單季稅後純益2.35億元、年增62.07%，創單季歷史新高，每股純益3.53元；累計前三季合併營收達64.88億元，年增10.12%，稅後純益6.23億元，年增41.27%，前三季累計每股純益為9.34元。
八方雲集表示，第3季獲利締造新猷主要受惠於台灣市場持續執行「汰弱留強」展店策略，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌店數對比去年同期淨成長39家，多店網絡效益顯現；同時美國市場展店布局穩健推進，帶動整體營運表現持續成長，截至10月底，集團全球總店數達1,386家，其中台灣1,296家、香港78家、美國12家。
八方雲集台灣市場經營體質已達「穩定成長＋規模經濟」的成熟階段，隨著雙品牌門市網絡擴大、中央廚房及供應鏈稼動率提升，使毛利與營業效率同步改善；同時，集團近年持續優化門市坪效、點餐動線設計及組織訓練制度，讓單店獲利結構更加健康。
王品董事會昨也通過第3季財報，單季合併營收58.9億元，年增2.36%，稅後純益3.4億元，年減5.56%，EPS為4.13元，其中，中國大陸事業群已連續六季獲利。累計前三季合併營收173.2億，年增3.3%，稅後純益9.95億元，年減2.73%，EPS 為12.01元，確定連續三年穩賺超過一個股本。
王品集團加速展店腳步，第4季預計新增近十間新門市，包含10月在高雄夢時代開出全台最大間的肉次方，原燒與和牛涮進駐竹北光明商圈，11月的石二鍋桃園經國店與高雄小港漢民店。
