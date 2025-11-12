百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚

CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，2024年百大集團資產總額來到156兆3,318億元、營收總額達38兆4,687億元，雙創歷史新高。另集團整併趨勢及五率（資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率、純益率、淨值報酬率）績效連續上升集團，皆是產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。

檢視企業總數持續攀峰細節，「北美歐洲東協上升、中國大陸微降」，集團布局歐美兩大洲家數上升破百、供應鏈變遷顯著外，台新新光合併總體資產躍升排名前五、文曄海外大整併；受惠AI巨浪推升電子零組件及散熱解決方案趨勢，台達電（2308）、奇鋐近五年五率連續正成長，為「集團唯二」存在，突顯集團面向地緣衝突及產業新興需求，正迅速整併宏觀調控供應鏈。

集團整併趨勢及五率績效連續上升集團，皆是台灣產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。包括台新新光金控合併；永豐金整併京城、柬埔寨Amret；文曄整併Future Electronics等，三大集團透過整併擴大集團影響力至海外，同時促使集團排名躍升。

百大集團近五年資產總額方面，2020年資產總額2,000億元以上集團有61家、2024年已增至73家。入榜難度更高，取決點自2020年的資產總額659億元，上調至2024年904億元，每年平均須成長49億元。

東協加上歐美地區總體投資家數連續兩年高於大陸地區，供應鏈轉移顯著。東協近五年投資家數上升27.67%、北美洲地區成長24.25%、歐洲地區上升41.8%，合計東協加歐美地區總體投資家數已超越大陸地區，供應鏈位移顯著變遷。