百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚
CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，2024年百大集團資產總額來到156兆3,318億元、營收總額達38兆4,687億元，雙創歷史新高。另集團整併趨勢及五率（資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率、純益率、淨值報酬率）績效連續上升集團，皆是產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。
檢視企業總數持續攀峰細節，「北美歐洲東協上升、中國大陸微降」，集團布局歐美兩大洲家數上升破百、供應鏈變遷顯著外，台新新光合併總體資產躍升排名前五、文曄海外大整併；受惠AI巨浪推升電子零組件及散熱解決方案趨勢，台達電（2308）、奇鋐近五年五率連續正成長，為「集團唯二」存在，突顯集團面向地緣衝突及產業新興需求，正迅速整併宏觀調控供應鏈。
集團整併趨勢及五率績效連續上升集團，皆是台灣產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。包括台新新光金控合併；永豐金整併京城、柬埔寨Amret；文曄整併Future Electronics等，三大集團透過整併擴大集團影響力至海外，同時促使集團排名躍升。
百大集團近五年資產總額方面，2020年資產總額2,000億元以上集團有61家、2024年已增至73家。入榜難度更高，取決點自2020年的資產總額659億元，上調至2024年904億元，每年平均須成長49億元。
東協加上歐美地區總體投資家數連續兩年高於大陸地區，供應鏈轉移顯著。東協近五年投資家數上升27.67%、北美洲地區成長24.25%、歐洲地區上升41.8%，合計東協加歐美地區總體投資家數已超越大陸地區，供應鏈位移顯著變遷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言