快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，2024年百大集團資產總額來到156兆3,318億元、營收總額達38兆4,687億元，雙創歷史新高。另集團整併趨勢及五率（資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率、純益率、淨值報酬率）績效連續上升集團，皆是產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。

檢視企業總數持續攀峰細節，「北美歐洲東協上升、中國大陸微降」，集團布局歐美兩大洲家數上升破百、供應鏈變遷顯著外，台新新光合併總體資產躍升排名前五、文曄海外大整併；受惠AI巨浪推升電子零組件及散熱解決方案趨勢，台達電（2308）、奇鋐近五年五率連續正成長，為「集團唯二」存在，突顯集團面向地緣衝突及產業新興需求，正迅速整併宏觀調控供應鏈。

集團整併趨勢及五率績效連續上升集團，皆是台灣產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。包括台新新光金控合併；永豐金整併京城、柬埔寨Amret；文曄整併Future Electronics等，三大集團透過整併擴大集團影響力至海外，同時促使集團排名躍升。

百大集團近五年資產總額方面，2020年資產總額2,000億元以上集團有61家、2024年已增至73家。入榜難度更高，取決點自2020年的資產總額659億元，上調至2024年904億元，每年平均須成長49億元。

東協加上歐美地區總體投資家數連續兩年高於大陸地區，供應鏈轉移顯著。東協近五年投資家數上升27.67%、北美洲地區成長24.25%、歐洲地區上升41.8%，合計東協加歐美地區總體投資家數已超越大陸地區，供應鏈位移顯著變遷。

整併 台新新光金控
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

連續18年參與…台達電前進COP30 主打用AI科技減碳

AI應用出貨強勁 台達電10月營收好猛 連四月攻頂

台達電液冷產品 扮營運主引擎

台達電、華城 四檔亮

相關新聞

全民瘋都更 申請案年增7成！過去推不動 為何如今建商、地主都搶進？

自2019年起，雙北都更申請件數穩定成長，去年台北市9年來首度破百件，年增率攀上7成。

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金...

SOGO 周年慶 邁進第二波高峰

遠東SOGO百貨台北三店周年慶今（12）日將邁入第二波促銷高峰，SOGO總經理吳素吟昨天表示，首波開跑以來表現相當不錯，...

商總榮譽理事長賴正鎰預測 北市商辦市場迎黃金期

外資來台投資額暴增五成，加上輝達（NVIDIA）拍板北士科T17、18，有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長階段。全國商...

百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚

CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，202...

工總促打開金融水龍頭

工總昨（11）日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮對政府再度提出「三個呼籲」，包括要加強發展AI、加速危老都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。