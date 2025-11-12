快訊

SOGO 周年慶 邁進第二波高峰

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO復興館周年慶，民眾颱風天不畏風雨排隊兌換滿額禮。遠東SOGO／提供
遠東SOGO百貨台北三店周年慶今（12）日將邁入第二波促銷高峰，SOGO總經理吳素吟昨天表示，首波開跑以來表現相當不錯，首四日就迎來一筆千萬元大單、12筆百萬元大單，對今年周年慶業績目標121億元有信心達標。

遠東SOGO表示，周年慶檔期首波開跑後買氣熱絡，即使颱風天，忠孝館上午11時開店前仍有逾百人排隊入館，復興館有11月11日限定特別感謝禮，也吸引近千人排隊搶兌換。

外籍旅客也前來採購，根據遠東SOGO統計，今年周年慶開跑首四日的退稅較去年同期成長超過兩成，顯示外籍旅客消費動能強勁，其中以國際精品霸主SOGO復興館來看，美國、加拿大、新加坡與日本旅客為主要退稅族群，消費集中在國際精品與珠寶類別，消費額度多逾百萬元。

在業種表現上，受金價飆升影響，第一波周年慶就顯現強勁的買氣。忠孝館的黃金球寶相關類別業績成長四成，首四日更迎來一筆千萬元大單，顯示保值需求驅動消費者的購買力。

SOGO復興館店長許淑賢表示，目前復興館業績已達標50%，因SOGO周年慶為全台回饋最高，館內包括國際頂級精品品牌等冬裝與明年早春新品的買氣旺，帶動館內精品成長7%。其他業種如女裝約成長4%，高端保養則是持穩表現。

忠孝館方面，店長蕭淑英表示，首波周年慶的客單價成長7%，對第二波促銷充滿信心。受房市影響，今年家電的買氣稍顯冷靜，但電視、冰箱等日系小家電仍受國人喜愛，預計隨著氣候變化，除濕機和電暖器的需求將增加，成長預計可達10%。

近幾年戶外運動風潮火熱，忠孝館高端跑鞋HOKA、On昂跑首四日每日業績均破百萬元，售出超過千雙跑鞋，平均客單約8,000元；兩館戶外用品區像是高單價機能GORE-TEX、羽絨衣業績都成長三成以上。

