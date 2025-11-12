商總榮譽理事長賴正鎰預測 北市商辦市場迎黃金期

外資來台投資額暴增五成，加上輝達（NVIDIA）拍板北士科T17、18，有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長階段。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰昨（11）日表示，預估未來五年「內湖、南港、北投、士林」將形成完整的科技廊帶，AI產業的實體空間需求，將使北市商辦市場與住宅商品迎來黃金期。

鄉林不動產研究室指出，經濟部投審司統計，今年1至9月核准外資來台投資金額達87億7,735萬美元（約新台幣2,716億元），年增50.4%。大型投資案比例大幅提高，外資布局趨勢轉向長期、深層與高附加價值的產業領域。

此外，台北市長蔣萬安已宣布輝達確定落腳北士科T17、T18，輝達最快明年1月與市府簽約取土，為外資來台投資案再注入強心針。

外資來台動能強勁，投審司核准來台的重量級投資案包括：丹麥離岸風電龍頭Ørsted、盧森堡投資基金CI Fengmiao、開曼群島投資機構Stonepeak Oceanview與英商Google Engineering等，此四案合計金額近千億元；其中Ørsted投入20億美元設立「大彰化西南控股公司」延伸離岸風電產業鏈；Google斥資2億美元強化在台工程與研發能量，顯示除AI產業外，綠能與數位經濟也是外資布局焦點。

賴正鎰分析，這些投資案都是超級卡司，單筆金額遠超一般外資設廠或分公司投資，項目涵蓋能源、科技與基礎設施三大戰略產業，顯示台灣正逐步成為「亞太綠能與數位核心樞紐」，催化結合研發、創新與商業辦公的新型產業聚落，助漲城市新一輪成長動能。

賴正鎰表示，北士科為台北市新一代科技園區，緊鄰北投與士林生活圈，享有捷運紅線、環狀線及台北港物流廊道優勢，串連內湖軟體園區與南港生技園區，形成「北市科技黃金走廊」。