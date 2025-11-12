快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

外資來台投資額暴增五成，加上輝達（NVIDIA）拍板北士科T17、18，有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長階段。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰昨（11）日表示，預估未來五年「內湖、南港、北投、士林」將形成完整的科技廊帶，AI產業的實體空間需求，將使北市商辦市場與住宅商品迎來黃金期。

鄉林不動產研究室指出，經濟部投審司統計，今年1至9月核准外資來台投資金額達87億7,735萬美元（約新台幣2,716億元），年增50.4%。大型投資案比例大幅提高，外資布局趨勢轉向長期、深層與高附加價值的產業領域。

此外，台北市長蔣萬安已宣布輝達確定落腳北士科T17、T18，輝達最快明年1月與市府簽約取土，為外資來台投資案再注入強心針。

外資來台動能強勁，投審司核准來台的重量級投資案包括：丹麥離岸風電龍頭Ørsted、盧森堡投資基金CI Fengmiao、開曼群島投資機構Stonepeak Oceanview與英商Google Engineering等，此四案合計金額近千億元；其中Ørsted投入20億美元設立「大彰化西南控股公司」延伸離岸風電產業鏈；Google斥資2億美元強化在台工程與研發能量，顯示除AI產業外，綠能與數位經濟也是外資布局焦點。

賴正鎰分析，這些投資案都是超級卡司，單筆金額遠超一般外資設廠或分公司投資，項目涵蓋能源、科技與基礎設施三大戰略產業，顯示台灣正逐步成為「亞太綠能與數位核心樞紐」，催化結合研發、創新與商業辦公的新型產業聚落，助漲城市新一輪成長動能。

賴正鎰表示，北士科為台北市新一代科技園區，緊鄰北投與士林生活圈，享有捷運紅線、環狀線及台北港物流廊道優勢，串連內湖軟體園區與南港生技園區，形成「北市科技黃金走廊」。

外資 離岸風電
相關新聞

全民瘋都更 申請案年增7成！過去推不動 為何如今建商、地主都搶進？

自2019年起，雙北都更申請件數穩定成長，去年台北市9年來首度破百件，年增率攀上7成。

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

金管會積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，台灣具備產業競爭力強、民間財富豐沛、投資動能充沛及優秀的金...

SOGO 周年慶 邁進第二波高峰

遠東SOGO百貨台北三店周年慶今（12）日將邁入第二波促銷高峰，SOGO總經理吳素吟昨天表示，首波開跑以來表現相當不錯，...

商總榮譽理事長賴正鎰預測 北市商辦市場迎黃金期

外資來台投資額暴增五成，加上輝達（NVIDIA）拍板北士科T17、18，有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長階段。全國商...

百大集團資產總額創高 台達電、奇鋐五率齊揚

CRIF昨（11）日公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，202...

工總促打開金融水龍頭

工總昨（11）日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮對政府再度提出「三個呼籲」，包括要加強發展AI、加速危老都更...

