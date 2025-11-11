快訊

暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

南寶舉辦永續及高性能材料應用與發展研討會 聚焦綠色材料新商機

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
南寶11日舉辦研討會，會中展示以永續材料與接著技術製成的環保軟性包裝樣品。圖／南寶提供
南寶11日舉辦研討會，會中展示以永續材料與接著技術製成的環保軟性包裝樣品。圖／南寶提供

南寶（4766）11日舉辦「永續及高性能材料應用與發展研討會」，著眼高生質、低碳排及環境友善的高性能材料，發表多項研發成果，期盼協助企業淨零轉型，並搶搭全球淨零碳排趨勢下，對兼具環保與性能材料的龐大需求。

南寶表示，此次研討會齊聚海內外產學研界專家學者共同參與，並由臺灣大學陳文章校長親臨致詞。議程涵蓋生質醣類高分子材料開發、低介電高分子材料應用、國際技術發展趨勢與永續低碳未來等主題，探討如何以創新技術打造兼具環保、耐用與高效能的次世代材料。

董事長吳政賢表示，南寶持續進行淨零轉型並追求永續經營，積極尋求兼具環保與高性能的材料；並投入研發，開發創新的綠色產品，看好成為新的成長機會。

南寶集團協理陳彥誠在會議中展示多款綠色低碳產品，包含生質比率高達82%的多元醇，應用於建材用高性能密封膠及食品軟包材接著劑，南寶表示，該產品可顯著降低碳排放量；零VOC無溶劑生質聚氨酯木工膠，生質比率逾50%，每年可為下游組裝廠商減碳約301噸CO2e。此外，南寶亦與日本客戶Kotobuki合作開發南寳國際會議廳內生質發泡坐墊，生質比率達27%。該公司也正持續開發生質比率介於25%至100%的系列產品，致力以創新技術實現綠色永續。

研討會亦邀請多位國際與國內學者專家進行專題演講。歐洲科學院院士、歐洲之星獎得主Redouane Borsali教授分享其於生質高分子醣類自組裝奈米材料技術的研究成果，展示智慧型高分子材料在民生與電子產業的應用潛力。成功大學化工系教授林彥丞則介紹其在低碳生質高分子（聚酯、聚醯胺、聚醯亞胺）上的研究成果，透過結構創新開發低介電聚醯亞胺材料，有效降低訊號損耗並兼顧熱穩定性與機械強度。而多次獲頒工研院年度發明獎及傑出研究獎的湯偉鉦博士，亦就聚氨酯與壓克力樹脂的國際技術發展趨勢進行深入剖析。

南寶指出，公司近期於國際永續評鑑機構Sustainalytics評級中獲得16.1分的佳績，位列全球化學產業前 3%。該評級分數越低代表風險管理越佳。此外，南寶亦在 S&P Global ESG 評級中取得75分，名列全球化學產業前2%，並在今年首度入選《標普全球永續年鑑》。

環保 研發
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

第2屆「觀光亮點獎」出爐 雪霸櫻花鉤吻鮭獲「台灣觀光100亮點」

南寶財報／第3季 EPS 4.97元 毛利率、營業利益率創同期新高

進博會大單頻傳 中企成交額創高

相關新聞

獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

中華工程（2515）經營權之戰持續升溫。據了解，寶佳集團近一周持續加碼中工股票，從11月4日至11日共買進約2121萬4...

設計巨擘梁志天建議 建築業應具備「創變者」的設計力

台中市建築經營協會持續推動建築設計產業升級與跨域創新，本月大師講座11日邀請香港股票上市的梁志天設計集團創辦人梁志天，以...

威剛代表台灣赴巴西COP30 推出「One Concert, One Forestry」計畫

聯合國氣候大會（COP）邁入30年，全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）代表全國前進巴西，以「ESG for Cult...

中油觀塘爆三接浮報經費 關係人皇昌營造回應了

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程，遭人檢舉金額浮報超過百億元，承攬標案廠商皇昌營造（2543）也遭波及。對此皇...

電商衝刺雙11業績 蝦皮購物8小時內「破萬元訂單數」較平日翻34倍

雙11購物節於11日凌晨正式開跑，蝦皮購物公布「11.11最強購物節」開出亮眼戰績！活動開跑八小時內破萬元訂單數較平日翻...

具備豐富經營經驗 裕日車董事會通過李昌益任副總經理

裕日車（2227）11日董事會決議並公告經營團隊人事調整，將由李昌益出任裕日車副總經理職務，此人事調整將於114年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。