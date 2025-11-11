南寶舉辦永續及高性能材料應用與發展研討會 聚焦綠色材料新商機

南寶（4766）11日舉辦「永續及高性能材料應用與發展研討會」，著眼高生質、低碳排及環境友善的高性能材料，發表多項研發成果，期盼協助企業淨零轉型，並搶搭全球淨零碳排趨勢下，對兼具環保與性能材料的龐大需求。

南寶表示，此次研討會齊聚海內外產學研界專家學者共同參與，並由臺灣大學陳文章校長親臨致詞。議程涵蓋生質醣類高分子材料開發、低介電高分子材料應用、國際技術發展趨勢與永續低碳未來等主題，探討如何以創新技術打造兼具環保、耐用與高效能的次世代材料。

董事長吳政賢表示，南寶持續進行淨零轉型並追求永續經營，積極尋求兼具環保與高性能的材料；並投入研發，開發創新的綠色產品，看好成為新的成長機會。

南寶集團協理陳彥誠在會議中展示多款綠色低碳產品，包含生質比率高達82%的多元醇，應用於建材用高性能密封膠及食品軟包材接著劑，南寶表示，該產品可顯著降低碳排放量；零VOC無溶劑生質聚氨酯木工膠，生質比率逾50%，每年可為下游組裝廠商減碳約301噸CO2e。此外，南寶亦與日本客戶Kotobuki合作開發南寳國際會議廳內生質發泡坐墊，生質比率達27%。該公司也正持續開發生質比率介於25%至100%的系列產品，致力以創新技術實現綠色永續。

研討會亦邀請多位國際與國內學者專家進行專題演講。歐洲科學院院士、歐洲之星獎得主Redouane Borsali教授分享其於生質高分子醣類自組裝奈米材料技術的研究成果，展示智慧型高分子材料在民生與電子產業的應用潛力。成功大學化工系教授林彥丞則介紹其在低碳生質高分子（聚酯、聚醯胺、聚醯亞胺）上的研究成果，透過結構創新開發低介電聚醯亞胺材料，有效降低訊號損耗並兼顧熱穩定性與機械強度。而多次獲頒工研院年度發明獎及傑出研究獎的湯偉鉦博士，亦就聚氨酯與壓克力樹脂的國際技術發展趨勢進行深入剖析。

南寶指出，公司近期於國際永續評鑑機構Sustainalytics評級中獲得16.1分的佳績，位列全球化學產業前 3%。該評級分數越低代表風險管理越佳。此外，南寶亦在 S&P Global ESG 評級中取得75分，名列全球化學產業前2%，並在今年首度入選《標普全球永續年鑑》。