設計巨擘梁志天建議 建築業應具備「創變者」的設計力
台中市建築經營協會持續推動建築設計產業升級與跨域創新，本月大師講座11日邀請香港股票上市的梁志天設計集團創辦人梁志天，以「創變者Game Changer」為題，從建築、室內到產品設計層面，分享設計如何在全球變局中，成為驅動創新與品牌升級的核心力量，吸引中部許多建築業者到場聆聽。
台中市建築經營協會理事長楊志鵬表示，設計巨擘、香港銅紫荊星章獲授者的梁志天，是華人設計界的標竿人物，擁有超過40年專業實務經驗，更領軍香港首家純設計業務上市公司登上國際舞台，其設計哲思兼具前瞻性與文化厚度。
「這場講座不僅是開拓產業視野的重要契機，更是業界與青年設計師難得的學習盛會。」楊志鵬強調，梁志天分享融合產業經驗、國際視角與創意精神，對台灣設計與建築產業極具啟發性。
梁志天以「創變者」為題，回顧其從建築師起家，跨足室內與產品設計，並創立梁志天設計集團的發展歷程。自1997年重組公司、2000年布局中國大陸市場，到2018年成功在香港聯交所主板掛牌（股份代號：2262），成為香港首家提供純設計服務的上市企業。
梁志天以「敢為人先」的創變思維，分享設計如何助力房地產開發商與品牌創造市場差異化價值，開啟全新行銷視野。
其代表作品橫跨全球，包括為麥當勞打造新世代用餐體驗的「CUBE設計」、融合東方美學與現代奢華的「東京Qeelin銀座旗艦店」、及結合法式工藝與中國青花瓷文化的「Baccarat Printemps Bleu天頂吊燈」，皆展現其將文化意象轉化為當代設計語彙的高超功力。
值得一提的是，位於日本北海道二世古的私人度假住宅「OOAK Niseko」，是梁志天近年最具代表性的個人作品。該案由他親自操刀建築、室內與藝術擺設，透過極簡線條與自然材質營造出「與山林共生」的靜謐氛圍，完整體現其設計哲學與情感深度。
作為國際設計界的重要推手，梁志天曾任國際室內建築師／設計師團體聯盟（IFI）首位華人主席，並多次擔任iF、紅點設計獎等國際評審，致力推動華人設計在國際舞台發聲。
他表示：「設計不只是美學展現，更是一種以人為本的價值實踐。透過創新與前瞻思維，設計能為城市注入活力，也為生活創造更美好的可能。」
楊志鵬強調，台中市建築經營協會長期致力於促進產業交流與專業提升，透過大師講座、論壇與國際合作計畫，積極搭建知識與實務交流平台。未來，協會將持續攜手產官學界，推動建築經營多元價值與教育傳承，培育具國際視野與創新能力的新世代專業人才，為城市發展注入永續設計力。
