智能新勢力／AI浪潮 考驗家族接班

AI已經成為報章雜誌頻繁出現的話題，年輕人常追蹤的各類影音頻道更是鋪天蓋地分享使用經驗與比較各種AI模型的差異與優缺點，甚至個人平時使用AI的頻率與方式，也成為部分產業面試的問題。不過，AI應用也成為年長者焦慮的來源，資訊的落差更勝於2000年的資訊科技及網際網路的爆發，企業何時與如何廣泛導入新的應用，是否會與當年相同，形成另一個接班衝突的戰場？

接班團隊的進駐，革新是最容易於歷史上留下一筆的方法，而革新帶來新應用的導入，必定造成工作流程的變動與員工學習成本提升，意味著企業員工必須調整工作習慣，更甚者讓原本的能力變成平庸，需要學習並掌握新的核心技能，不然將被進一步取代。

AI所帶來勞資拉扯的陣痛期就成為轉型的障礙，畢竟需要全體的配合外，也無法於短時間就能看見成效，兩代人傳承的紛爭也來至於此，於近十年因雲端軟體逐漸普及，這類數位化轉型的案例比比皆是。

例如：某服飾品牌因是否導入「電商平台與數據分析」系統，二代想透過發展電商與整合CRM分析消費習慣擴張，而第一代堅持實體店面與傳統面對面銷售，直到2019年疫情爆發，才開始安排計畫導入；又如某傳統五金零件製造商，第一代靠多年人脈與彈性報價經營，而第二代希望導入ERP，讓成本透明化並提升庫存精準度，卻因「斷掉關係就是斷掉生意」與「資深員工填寫紙本較習慣」的觀念差異造成世代衝突。

而十年後的現在，AI應用也如雲端軟體發展般蓬勃發展，不會再回頭，現在企業是否應該積極導入AI呢？

如何透過AI應用增進執行效率的方法，已經普遍宣傳並推陳出新，針對個人的AI應用，例如簡報、圖像、影音創作等服務，多已有雲端軟體服務商以AI為基礎，沿用雲端軟體的使用流程與收費模式，對於企業的導入並無太多障礙，但對於如何真正增進企業核心競爭力的部分，許多企業仍處於摸索的階段，尤其是資源受限的中小企業。

因此，在被「錯失恐懼症」的情緒影響前，首先要了解AI應用的基礎是數位資料庫，其效能的強弱奠基於資料的多寡與品質，所以在導入任何AI應用前，首先要了解及評估企業本身所處數位化與流程標準化的程度。

例如，要透過AI應用來提升生產良率，首先就必須有生產機台參數、生產良率等數據的收集與保存，當公司核心關鍵數據於流程仍是透過紙本，在考慮AI應用導入前，須先思考如何透過軟體服務收集並整合資料庫、導入標準化流程與統一用法（例如當銷售部門營收與收入是指同一項目時，必須擇一），為後續AI的導入預作準備。

對於年輕的接班梯隊而言，在世代溝通時最好是奠定基礎，再著手進行下一階段的推進。一開始可以透過先導入較為成熟且較為普及的軟體服務，當世代對於瞭解程度差異不大且案例較多時，執行過程也會減少互動摩擦。