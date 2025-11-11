古書今贏／維護組織尊嚴 高標準治理

即使各國企業文化有所差異，性醜聞皆被視為高風險，這是因為無論自願性或非自願性，都屬治理弊端，帶來信任危機。面對事件處置，均抱持零容忍態度，方能實踐「ESG治理」精神。

為了有效防治性醜聞對企業造成衝擊，先進國家均建立防禦監控和保護受害舉報者機制；例如：制定性騷擾防治政策、提升組織性別尊重、促進組織成員相關法務認知共識、成立具公正性評議組織。處置過程和應具備認知包含：

一、資訊透明：建立明確的性平政策和申訴調查程序，設置「去中心化通報」制度，杜絕壟斷隱瞞，審議決策可接受公論。例如匿名平台、第三方專業機構申訴受理、調查評議、諮詢輔導。

二、權責分立：由上而下的治理問責，將通報、調查、懲處分由不同單位執行，防止權力干預與內部包庇，由最高管理階層對結果負最終責任。

三、守密防護：事件調查保密，應本無罪推定和防止壓迫傷害，對受害者妥善輔導，提供身心復原協助，不致身心失衡，變身為加害者。

四、實質專業：審議團隊須具備膽識和法學素養，藉由實務模擬提升處置效能，從事件當事者關係演變，進行邏輯印證推斷，避免錯解錯判，排除干預阻撓，降低受害者、舉發者恐懼壓力。

古今時空背景雖異，對於管不住下半身的人，以及透過關說、汙名化、曲解引導、竄改隱匿、恫嚇等妨害司法公正者，多採重懲以昭炯戒。

如清代薛福成《庸庵筆記》中記載：道光年間某夏，男子王某內急在街上小解，剛好女子李氏經過，沒想到王某非但不迴避，反而轉身淫笑手指私處，李氏深覺遭到羞辱，號哭返家後自盡。

案卷送到了刑部，審議官員多半覺得此事雖涉刑案，但無實際勾引，推議死刑緩決，但某司員嚴正指出：「王某雖無具體調戲，但是動作超過勾引」，最終王某被判立絞殺。

將時空背景轉為現代，有些雇主認為工作場所發生性騷擾事件，純屬個人品行不端，甚至認為不干己事。更該瞭解：在職場中隨意觸碰他人身體、私密部位，或持續任意傳遞性暗示內容、違反別人的意願進行性行為，可能構成刑法第234條公然猥褻罪。

倘若涉及具體強制或性侵，則可依刑法第224條範「強制猥褻罪」，處六月以上五年以下有期徒刑。

再依《工作場所性騷擾防治措施準則》規定：雇主未善盡預防和保護責任，受害者還可依損害提起民事訴訟，請求損害賠償或精神慰撫金，這不只是挨不挨罰，更涉及組織風紀問題。

組織真正的尊嚴，來自能不能維持正義；看似無關緊要的耍嘴皮和小動作，若能自我警惕「亂從手起、禍從口出」，就不會傷人又惹禍上身。