管理錦囊／學用合一 擴大格局視野

長期以來，學術理論及實務經驗的結合與應用，一直是企業與學校追求的理想境界。於是愈來愈多管理者，期能透過碩士在職專班的回流教育模式，利用工作之餘重返校園，以填補學用之間的落差。然而，受限於學術理論的艱澀與隱晦，許多碩專班的學生，仍將理論的學習停留在考試用途階段，以至於產生理論與實務之間的落差、誤解甚至衝突。

有一則在網路上流傳已久的笑話說道：「所謂理論是我們都知道為什麼，但是卻什麼事也行不通，而所謂實務則是我們都不知道為什麼，但是卻什麼事都可以行得通。而我們公司則是理論結合實務，什麼事都行不通，而且我們都不知道為什麼。」這則笑話看似莞爾，卻真實反映出的是理論與實務落差的刻板印象。

其實同學們都忽略了，理論的產生往往是反映當代的實務現象，也就是說，理論與實務兩者互為因果。我的老師蔡武德博士曾說：「在職進修的同學們，通常在業界已經掌握相當的「技術」基礎層次，透過在職進修的「學術」加持之後，方能提升至「藝術」的最高層次。」

因此，可以說理論與實務，兩者其實是相輔相成甚至是加成的效果，端看當事人融會貫通與落實的程度。

以下提供三個促進知行合一的思維，供讀者參考。

一、博觀約取，厚積薄發

廣泛閱讀與蒐集相關資料以佐證不同之觀點，去蕪存菁後擷取重點，不疾不徐、不貪功不冒進，穩步向前逐漸付諸實現。

例如，「讀萬卷書，行萬里路」，即為古人求知的方法與模式之一，也可將之視為個人增廣見聞與累積實力的途徑。

二、連結資源，觸類旁通

善於運用周遭的資源，並且在掌握知識或規律之後，進而類推理解出相關的技巧與方式，以解決問題。

例如，研究生以AI進行論文寫作的輔助（非依賴），透過人機協作來借力使力，一方面提高寫作的效能與效率，另一方面則藉以激發靈感與巧思。

三、跳脫框架，別出心裁

訓練自己不受限於既有知識與範圍的思考方式，並養成探究與運用知識的能力，在既有的基礎上開展出新的理念與想法。

例如，擷取深海魚耐寒特性，移植改造黃豆的基因，以解決黃豆不耐寒的問題，即是突破既定框架，橫跨「動物界」與「植物界」的創新思維。

現代管理學之父彼得．杜拉克（Peter Drucke）有云：「管理者最重要的責任，是運用知識並創造績效 （A manager is responsible for the application and performance of knowledge.）」，即在說明學與用之間的緊密關係。

新世代管理者應有所體悟，一個人的格局與視野可以放多大，成就與成功的可能性就有多大。若能透過知行合一，讓自己的視角更多元，格局與視野就可以有更寬、更廣及更遠。此舉亦可避免，因孤陋寡聞而眼界狹隘與僵固，最後帶領組織落入「什麼事都行不通，而且大家不知道為什麼」的尷尬窘境。