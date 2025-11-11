納智捷品牌將從裕隆的懷抱轉投鴻華先進？ 公司回應了

市場傳出鴻華先進（2258）將從裕隆集團（2201）手中拿下整個納智捷品牌，作為鴻華先進電動車的出海口，原本要推出的納智捷純電n5改名為Foxtron Bria。

對此裕隆集團表示，目前公司與合作夥伴間之業務推動，皆依既定計畫穩健推進；對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，有相關訊息請以公司正式公告為準。

對於納智捷品牌從裕隆手中轉到鴻華先進，相關人士指出，雙方股東透過鴻華先進取得納智捷股權，藉由鴻華先進與納智捷的垂直整合，建立從電動車技術研發、整車與零組件製造管理，乃至銷售服務的完整價值鏈。透過鴻華先進與納智捷兩家公司的整併，整合車電產品開發技術，以及對應市場的能力，預期將有助於提升長期發展及獲利能力，加快新車型的導入與上市，此舉亦將優化裕隆汽車的製造效能與集團資源配置。

事實上，目前鴻華先進與納智捷股東結構不同，在產品導入的協商上，摩擦成本很高，鴻華因為CDMS國際化客戶還沒有成果，開放平台的效益沒有顯現，成本競爭力不足，雙方在利潤分配的協商上比較費勁，如果可以透過垂直整合，讓鴻華取得納智捷股權，股東結構就一致了，效率會提昇很多，對裕隆工廠的稼動率也有利。

放眼電動車市場，在大陸電動車快速崛起，競爭相對於五年前雙方合作時更加慘烈，必須更有效率才能擴張市場。鴻華若可藉由含通路的全價值鏈的掌握，對CDMS新客戶的爭取有很大助益。

鴻華先進主要股東為裕隆集團（持股43.83%）與鴻海集團（2317）（持股45.62%），目前主要客戶仍是納智捷以及與裕隆集團友好的三菱汽車。鴻華先進納入納智捷完整的品牌銷售與經銷通路，將有助於提升電動車開發與銷售服務的垂直整合效益，提供客戶在電動車銷售市場通路的實體場域驗證，為業務拓展創造更好的機會。