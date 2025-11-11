快訊

史上最大LNG單一海事工程18日開標 皇昌：準備7年、全力以赴

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

總金額高達435億元液化天然氣（LNG）單一海事工程最大標案－「第四座液化天然氣接收站」18日開標，準備7年、市場呼聲最高的皇昌營造（2543）表示，關鍵時間點「有心人士爆料」、目的不明，惟集團在海事工程布局長達七年，近五年加大投資逾50億元，對新標案將全力以赴。

近年全球、政府關注能源轉型議題，皇昌營造早在2018年就跟著國際趨勢、政府政策，同步進行集團轉型之路；皇昌強調，因應國內外能源轉型政策，集團布局海事工程領域長達七年，且近五年來更加大投資、已投入逾50億元建構專屬工作船隊，及相關設備投入海事工程領域。

皇昌營造原有船機隊達37艘，近期在新船陸續交船、投入下，機隊擴大至42艘，加上皇昌在海事工程布局長達七年，擁有豐富經驗與資源優勢，若18日拿下「第四座液化天然氣接收站」標案，在該案案量高達435億元之下，有利增強皇昌營造後續海事工程訂單。

皇昌營造強調，目前集團擁有船機隊達42艘，接下來是否擴充，將視未來營運需求，隨時擴充。對集團來說，看準未來產業趨勢，隨時把自己先準備好，全力以赴，才是經營重點。

不過，台電釋出總金額高達435億元、液化天然氣（LNG）單一海事工程最大標案的「第四座液化天然氣接收站」標案，18日開標在即，卻在此時爆出中油三接二期工程爆出浮報工程款一事，值得玩味。

皇昌營造強調，集團成立以來，不僅需遵守政府採購法，更受上市櫃公司治理和董事會規章制度規範，在政府、上市櫃法規等雙重檢驗下，加上公司內控把關機制嚴謹，公司在工程承攬相關招標、投標案上，經得起考驗。

皇昌營造質疑，關鍵時間點、「有心人士爆料中油三接標案有浮報情事」，目的不明；不過，對集團來說，公司在海事工程布局長達七年，近五年更更加大投資，對新標案準備許久，將全力以赴。

天然氣 布局 中油
