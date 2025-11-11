智慧經營／MaiCoin資深人資安衛經理蕭舒云 招加密幣人才 嚴格把關

隨著虛擬資產專法逐步推進，並因應拓展業務規模的需求，台灣的加密貨幣交易所大多是以首次公開發行（IPO）為目標，為此，MaiCoin集團的人才需求與經營管理也迎來新的變化。MaiCoin集團最高人資主管資深人力資源暨職業安全衛生經理蕭舒云指出，因應監管要求，公司今年在人力配置上，特別強化法遵、風控與資安三大領域，約有七、八成以上是因應工作量增加而加開的人力需求。

邁向IPO 審慎擴張團隊

隨著公司邁向IPO，組織管理方式也逐漸制度化。蕭舒云指出，過去三年公司人力從約100人增至120人，今年底前還要持續招募人力，目前集團約30個職缺正在招募中，力拚人力成長兩成，成長幅度雖不算龐大，但反映出團隊審慎擴張的策略。

她認為，穩定且低流動率的團隊，比快速擴張更能支持企業長期發展，因此在招募制度、人才發展的設計上，MaiCoin集團做得相當嚴謹。

談及公司的人才招募流程時，蕭舒云指出，以團隊的面試標準為例，一般候選人從人資電話面談開始，須經過部門主管面試，工程師還須經過多層技術面試、文化契合度面試、再到技術長的審核，整體流程至少三到五關起跳，寧願在前端就嚴格把關，以減少未來用人的落差與成本。

蕭舒云表示，MaiCoin集團的用人標準長期以金融業與科技業為對標，即便專法尚未全面上路，公司仍將金融業等級的嚴謹作為招聘參考基準，從加密產業來看，MaiCoin的面試題目具有一定的專業辨別度，目的就是要確保專業能力與細緻度，也是為了IPO和專法上路做準備。她指出，內控與資安的角色隨著IPO計畫推進，職能也更加明確，專業分工更為細緻。

專業分工 重視誠信道德

除了專業能力，MaiCoin集團期待新進員工能理解虛擬資產產業的運作與文化，即使不是技術職位，至少要有興趣並理解基本概念，至於誠信與職業道德是篩選人才的重要條件，同時，價值觀契合度高也很重要。

蕭舒云說明，在面試中會透過多元的問題，觀察候選人的價值觀是否與團隊氛圍一致，例如對待同事、面對責任的態度，都可能成為判斷的依據，對公司而言，是否願意為團隊整體把事情做好，比技術細節更重要。

此外，跨域人才也是MaiCoin集團的遴選偏好。蕭舒云以自身經驗為例，過去曾在藥廠與半導體產業工作，剛踏入幣圈時須快速適應新生態，但跨界經驗反而成為助力，因為能帶來不同產業的思維與流程。幣圈融合了金融與科技，「很多同事雖然不是一開始就在區塊鏈產業，但能將過往專業結合新知識，碰撞出新的靈感火花。」

至於她個人跨足區塊鏈產業的契機，蕭舒云笑稱，是因為當時對比特幣與NFT的好奇心。她過去曾待過藥廠、半導體與電子產業，後來因為想更深入理解數位資產而投入新創產業，雖然加入時間不算早，「但我覺得這個產業很迷人，它融合金融與科技，期待能看到全新的商業模式誕生。」

展望未來，為了拚上市，人力成長勢必會讓組織管理逐漸從新創扁平化邁向制度化，人事管理方面也會帶來挑戰，蕭舒云認為，公司仍提供員工透明的交流環境，鼓勵跨部門直接溝通，人資也會視需要提供支持。

蕭舒云說，資安是這個產業的重中之重，對於所有新進員工而言，資安是新人教育訓練的必修課，MaiCoin集團也為此設計循序漸進的學習地圖，藉由線上教學搭配真人講課，讓所有新人都需參與訓練。比起華麗的包裝，集團更願意將資源集中火力投入在資安與核心營運，低調務實的穩健向前行。