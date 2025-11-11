威剛代表台灣赴巴西COP30 推出「One Concert, One Forestry」計畫

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片

聯合國氣候大會（COP）邁入30年，全球記憶體模組領導品牌威剛（3260）代表全國前進巴西，以「ESG for Culture」為核心，攜手台灣氣候聯盟（TCP）推出「One Concert, One Forestry」計畫，結合音樂、歌唱與表演藝術推動造林、復林與護林行動，目標以文化創新帶動社會參與，助世界朝淨零願景靠近。

威剛董事長陳立白表示，此次公司很榮幸可以代表參加COP30，並在這個全球官方場域與台灣氣候聯盟（Taiwan Climate Partnership）共同發表「ESG for Culture」的首件創意計畫：「One Concert, One Forestry」。結合音樂、歌唱及藝術表演的元素，共同推動造林、復林、護林行動，為全球淨零盡一份心力。

進一步談到落地做法，陳立白指出，這項計劃也在清華大學「威剛氣候與永續共享研究實驗設施」的協助下，將支持「國家榮邦計畫」，與友邦巴拉圭參與造林與復林的企業團體共同推動ARR（造林、復林、植被重建）專案。這個專案將可有效促進ESG金融的創新發展，並藉此對COP30倡議的熱帶森林保育與多元永續發展目標（SDGs）帶來資金奧援。」

威剛說明，「One Concert, One Forestry」以「一場演唱會、一座森林」為設計，鼓勵音樂與藝術愛好者參與認養樹木，並導入NFT技術，將參與行為連結可交易碳權，讓文化活動與森林碳匯形成正向循環。首場演唱會將在台灣舉行，後續將視合作夥伴與場域擴大推進，期望與產學及國際夥伴攜手，推動台灣乃至全球的永續轉型。

威剛 表演藝術 ESG 巴西
