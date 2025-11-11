三圓建設撤銷「新店文山段」買地計畫 對財務無重大影響

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓（4416）11日公告，擬取消購置新店文山段865地號等等20筆土地，原先預計購置金額約4.7164億元，變動後對公司財務無重大影響。

三圓表示，原本於2024年10月01日董事會決議通過，擬向關係人購買新北市新店區文山段865地號等部份土地，土地面積約333.01坪，因本案計畫已逾一年，擬先撤銷三圓向關係人購買此不動產之計畫。

「新店文山段865地號」為三圓在2022年3月時簽下的都更案，基地面積約1,038.09坪，預計參與投入金額18億元，總共63筆土地，其中20筆土地原計畫購置，但如今撤銷購置計劃。

