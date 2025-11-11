快訊

中油觀塘爆三接浮報經費 關係人皇昌營造回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）第二期工程，遭人檢舉金額浮報超過百億元，承攬標案廠商皇昌營造（2543）也遭波及。對此皇昌營造11日發布四大聲明指出，皇昌為上市公司，不僅需遵守政府採購法，更受上市櫃公司治理和董事會規章制度規範，在政府、上市櫃法規等雙重檢驗下，加上公司內控把關機制嚴謹，公司在工程承攬相關招標、投標案上，經得起考驗。

皇昌營造表示，第一皇昌營造為專業擁有營造工程技術廠商，公司成立近45年來，一直秉持專業、按照《政府採購法》等相關規範承攬工程。

第二，皇昌營造指出，集團為上市公司，一直以來嚴格遵守相關公司治理、董事會等相關章程、制度規範，多年公司治理、經營實績倍受客戶、股東、員工肯定。

皇昌營造強調，集團成立以來，始終遵守《政府採購法》、上市櫃公司治理和董事會規章制度規範，在政府、上市櫃法規等雙重檢驗下，加上公司內控把關機制嚴謹，公司在工程承攬相關招標、投標案上，經得起考驗。

皇昌營造提出質疑，11月18日第四座液化天然氣接收站開標在即，關鍵時間點、出現「有心人士爆料中油三接標案有浮報情事」，目的不明。

皇昌營造重申，皇昌營造向來將工程品質、員工安全等放在第一優先，工程進行期間出現人員傷亡之工安意外憾事，但在員工安全第一原則，公司已將工安警示系統再加嚴，不僅第一時間立即停工主動應對，更自發性建立防範機制，已透過強化天氣管控系統觸發機制、擴大工地現場安全網建置、即刻專業高壓氧醫療施救計畫等相關預防性措施，完成工程安全再升級，目標做到保障第一線同仁的工作環境安全無漏洞、無死角，讓同仁可以安心工作，更專注工程品質。

皇昌營造重申，公司承攬之工程係依政府採購法及相關規範辦理，所有施工程序，已經由《政府採購法》、上市櫃法規雙重檢驗。

皇昌營造強調，公司始終秉持專業精神，全力推動各項作業，施工團隊不論於施工進度及施工品質均符規定，且施工進度亦超前16.47%，工程承攬相關招標、投標案上，均依法辦理，經得起考驗，特此聲明。

