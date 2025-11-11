快訊

電商衝刺雙11業績 蝦皮購物8小時內「破萬元訂單數」較平日翻34倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
雙11購物節於11日凌晨正式開跑，蝦皮購物公布「11.11最強購物節」開出亮眼戰績。蝦皮購物／提供

雙11購物節於11日凌晨正式開跑，蝦皮購物公布「11.11最強購物節」開出亮眼戰績！活動開跑八小時內破萬元訂單數較平日翻34倍，前三大熱銷品類為手機平板與周邊、家電及居家生活用品。

蝦皮購物統計，今年在品牌好友郭泓志與李多慧「台灣之光×韓國女神」最強組合加持下，「蝦皮購物11.11最強購物節」買氣瞬間引爆。平台統計顯示，雙11開跑八小時內，破萬元訂單數較平日翻34倍。前三大熱銷品類為手機平板與周邊、家電及居家生活用品，除了iPhone 17系列及Android新機外，又以洗衣機、掃地機器人、除濕機、床墊等高單價居家商品最為熱賣，反映消費者在雙11期間把握優惠升級居家生活。還有用戶開跑後下了破百筆的訂單，商品涵蓋居家收納、清潔用品、廚房器具及花盆、植栽裝飾、插花用具等園藝相關商品，顯現民眾趁勢補貨、汰換生活用品的強勁需求，也開始年末居家整理與節慶布置準備。

蝦皮購物表示，現今雙11已成為直播賣家的主戰場，直播功能依舊為超強導購推手，「跨夜直播」總觀看人次高達近130萬，顯見無數潛在消費者蓄勢待發，在互動體驗與優惠刺激的雙重驅動下，共同掀起年度最強購物熱潮。蝦皮購物透過直播、分潤、短影音等行銷資源與站內流量導入，持續助攻中小賣家創造亮眼成績。根據平台數據顯示，中小型賣家買氣較平日成長超過28倍，銷售動能明顯提升。響應永續消費趨勢，使用「環保無包裝」出貨的商品買氣也明顯上升，整體較平日成長約50倍，讓永續消費成為今年雙11的一大亮點。

×

