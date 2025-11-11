快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
寶佳系持股中工再升至13.22％，經營權攻防升溫。圖為中工董事長周志明。圖／中工提供
寶佳系持股中工再升至13.22％，經營權攻防升溫。圖為中工董事長周志明。圖／中工提供

中華工程（2515）經營權之戰持續升溫。據了解，寶佳集團近一周持續加碼中工股票，從11月4日至11日共買進約2121萬4000股，若加計先前已取得的部位，整體持股比例已達13.22％。這段期間寶佳系共動用自有資金約3.59億元，顯示其入主中工經營層的決心未減反增。

對此，中工表示，對寶佳取得多少股票不清楚，不過，對於外界在公司治理上的不同想法，中工不表意見。據悉，近期中工召開董事會，內部對此議題也有討論。外界認為雙方應該有機會坐下討論可能。

寶佳集團旗下華建（2530）先前已依「證券交易法」第43條之1規定公告，明確表示取得中工股份的目的為「為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」。隨著持股比例進一步提高，市場預期寶佳將加速布局董事席次，為明年股東會預作準備。

這次仍舊透過堡新投資股份有限公司、林家宏、和築投資有限公司等增持中工股票。市場解讀，寶佳此番出手是延續過往「買進控股、參與經營」的模式，對中工未來的營運方向與治理結構勢必產生影響。法人指出，若寶佳持股進一步逼近15％，將成為中工經營權板塊出現變化的關鍵臨界點。

中工 經營權 股票
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

建置廚餘蒸煮系統 彰化養豬協會批方向錯誤：動物性廚餘不該再養豬

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

併購議題吵完了？ 外資賣超2.3萬張 中石化爆量重挫

吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

相關新聞

獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

中華工程（2515）經營權之戰持續升溫。據了解，寶佳集團近一周持續加碼中工股票，從11月4日至11日共買進約2121萬4...

電商衝刺雙11業績 蝦皮購物8小時內「破萬元訂單數」較平日翻34倍

雙11購物節於11日凌晨正式開跑，蝦皮購物公布「11.11最強購物節」開出亮眼戰績！活動開跑八小時內破萬元訂單數較平日翻...

具備豐富經營經驗 裕日車董事會通過李昌益任副總經理

裕日車（2227）11日董事會決議並公告經營團隊人事調整，將由李昌益出任裕日車副總經理職務，此人事調整將於114年11月...

工總明年80週年 潘俊榮喊話想邀黃仁勳：場地可改到大巨蛋

全國工業總會下午在圓山飯店舉行第79屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮致詞時，分享自己與輝達執行長黃仁勳的趣事，透露曾收...

潘俊榮主持工業節慶祝大會 發話邀黃仁勳參加工總80周年慶、塞爆大巨蛋

工總11日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮再次呼籲政府加強發展人工智慧（AI）、加速危老都更、打開金融水龍頭...

美國將銅加入「重要關鍵礦產清單」 預期對銅價形成支撐

根據Mining.com報導，美國已將銅和銀加入對美國經濟和國家安全至關重要的關鍵礦產清單中；美國地質調查局編製的新清單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。