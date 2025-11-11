獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

中華工程（2515）經營權之戰持續升溫。據了解，寶佳集團近一周持續加碼中工股票，從11月4日至11日共買進約2121萬4000股，若加計先前已取得的部位，整體持股比例已達13.22％。這段期間寶佳系共動用自有資金約3.59億元，顯示其入主中工經營層的決心未減反增。

對此，中工表示，對寶佳取得多少股票不清楚，不過，對於外界在公司治理上的不同想法，中工不表意見。據悉，近期中工召開董事會，內部對此議題也有討論。外界認為雙方應該有機會坐下討論可能。

寶佳集團旗下華建（2530）先前已依「證券交易法」第43條之1規定公告，明確表示取得中工股份的目的為「為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」。隨著持股比例進一步提高，市場預期寶佳將加速布局董事席次，為明年股東會預作準備。

這次仍舊透過堡新投資股份有限公司、林家宏、和築投資有限公司等增持中工股票。市場解讀，寶佳此番出手是延續過往「買進控股、參與經營」的模式，對中工未來的營運方向與治理結構勢必產生影響。法人指出，若寶佳持股進一步逼近15％，將成為中工經營權板塊出現變化的關鍵臨界點。