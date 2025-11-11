具備豐富經營經驗 裕日車董事會通過李昌益任副總經理

裕日車（2227）11日董事會決議並公告經營團隊人事調整，將由李昌益出任裕日車副總經理職務，此人事調整將於114年11月16日正式生效，李昌益原為台灣森那美起亞總裁。

裕日車表示，面對汽車產業電動化與智慧化的轉型趨勢，以及臺灣汽車市場日益激烈的競爭環境，裕日車持續強化組織動能與經營彈性，並聚焦於品牌發展、行銷布局、服務品質及通路體系優化等策略，期能在變動快速的產業趨勢中，同步煥新公司體質、穩健前行。

李昌益過去曾服務於裕隆集團納智捷公司及各大汽車品牌，具備豐富的行銷視野與經營經驗，未來將著重於公司的整合管理與行銷策略，協助推動NISSAN及INFINITI品牌發展與價值提升、通路體系優化及市場行銷布局；同時將於營運面與總經理密切協作，持續提升裕日車在新能源與乘用車市場的競爭力，以加速達成公司中長期目標，創造穩健經營績效。