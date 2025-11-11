工總明年80週年 潘俊榮喊話想邀黃仁勳：場地可改到大巨蛋

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
賴清德總統（左二）下午出席全國工業總會在圓山飯店舉行的第79屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮（右二）向賴清德呈遞工總2025白皮書。記者林伯東／攝影
全國工業總會下午在圓山飯店舉行第79屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮致詞時，分享自己與輝達執行長黃仁勳的趣事，透露曾收到黃仁勳贈送的皮衣，但因尺寸不合轉送他人，引發全場笑聲。他盛讚黃仁勳「總是做別人想不到、做不到的事」，並呼籲政府與企業攜手，留住這樣的頂尖人才在台灣，延續台灣科技與半導體優勢。

潘俊榮也預告，明年工總將迎來80週年慶，已邀請鴻海董事長劉揚偉協助，我們一定要請黃仁勳來。他甚至笑說有人建議場地改到大巨蛋、容納4萬人，我一定做得到，把它塞滿滿，現場氣氛沸騰。

賴清德總統也出席典禮，肯定產業界對經濟的貢獻。潘俊榮將工總一年一度完成的「工總白皮書」致贈總統，並向政府提出產業建言。

賴清德總統（中）下午出席全國工業總會在圓山飯店舉行的第79屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮（右四）向賴清德呈遞工總2025白皮書。記者林伯東／攝影
賴清德總統下午出席全國工業總會在圓山飯店舉行的第79屆工業節慶祝大會，並致詞。記者林伯東／攝影
全國工業總會下午在圓山飯店舉行第79屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮致詞。記者林伯東／攝影
黃仁勳 半導體 劉揚偉 輝達 賴清德
