潘俊榮主持工業節慶祝大會 發話邀黃仁勳參加工總80周年慶、塞爆大巨蛋

工總11日舉辦第39屆全國工業節慶祝大會，理事長潘俊榮再次呼籲政府加強發展人工智慧（AI）、加速危老都更、打開金融水龍頭。他並在致詞時提到，黃仁勳曾致贈皮衣給他，並透露已拜託鴻海（2317）董事長劉揚偉，邀請黃仁勳出席明年工總80周年慶祝大會演講，但怕人潮太洶湧，屆時可能需要將場地移動到大巨蛋。

潘俊榮就三個方向提出建言。首先表示支持政府大力發展人工智慧（AI），他表示，AI是時代趨勢，感謝總統要在台灣打造全球五大AI算力中心，籲加強發展AI。第二，他呼籲政府加速推動危老都更，讓產業動起來，工總理事會建議危老都更「兩年立案、五年完工」，期望政府提供完整配套，讓工程界、百工百業能動起來。

此外，他也請政府打開金融水龍頭，應該「讓大家去借錢」，銀行有那麼多錢，應該借給企業，放寬融資、降低利息。潘俊榮說，相信台灣企業家具有強硬的肩膀，希望企業家把肩膀借給賴總統，讓賴總統帶領企業家走向世界、連結世界。

潘俊榮致詞表示，感謝總統及各部會部長出席，聆聽產業界聲音，工業界在這段時間內，遭遇美台貿易及關稅問題，行政院院長卓榮泰第一時間就來找工總；也感謝經濟部部長龔明鑫，第一天上班中午，就把所有產業界代表找去經濟部開會，還帶產業界代表一起前往菲律賓。他也說，工商界也跟外交部部長林佳龍前往巴拉圭，結果沒有補貼。並調侃龔明鑫部長，把工總當成所屬單位，所以開會都沒有便當。

潘俊榮也對輝達（NVIDIA）在台設總部表達看法，強調全國企業家應政府聯合，把輝達留在台灣。他也提到與輝達執行長黃仁勳有私交，黃仁勳曾私下對他表示，台灣半導體及科技業人才非常完善，表示黃仁勳雖赴美50多年，仍然心留台灣、很愛台灣。他更說，黃仁勳曾送他一件皮外套，還請他推薦餐廳。他拜託鴻海董事長劉揚偉，現在就開始邀請黃仁勳，到明年工總80周年慶祝大會上演講。但場地恐將塞爆，屆時場地需要選在大巨蛋。

根據工總今年9月公布的「2025工總白皮書」，產業界目前最關注五大挑戰，建議官方從「四大迫切」作為切入點，解決當前經濟民生問題。工總指出，五大挑戰分別是缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策及產業轉型等。工總建議政府可從「推動危老都更，擴大內需」、「協助業者因應新局下進出口的挑戰」、「務實解決全面缺工問題」及「檢討能源政策，並穩定工業電價」四大當務之急（迫切）施政，振興經濟，發展民生。

今年工總白皮書以「新局─立足台灣的全球經濟戰略」為題，針對「產業發展」、「能源暨環境」、「賦稅暨金融」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」七方面，提出35個議題，138項政策建議。