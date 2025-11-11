美國將銅加入「重要關鍵礦產清單」 預期對銅價形成支撐

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據Mining.com報導，美國已將銅和銀加入對美國經濟和國家安全至關重要的關鍵礦產清單中。示意圖。圖／AI生成
根據Mining.com報導，美國已將銅和銀加入對美國經濟和國家安全至關重要的關鍵礦產清單中。示意圖。圖／AI生成

根據Mining.com報導，美國已將銅和銀加入對美國經濟和國家安全至關重要的關鍵礦產清單中；美國地質調查局編製的新清單在2022年版本的基礎上新增了10種元素，總數達到60種。

美國地質調查局表示，該清單是估算礦產商品在對外貿易中斷時，產生潛在影響的經濟模型編製而成。關鍵礦產清單是川普政府決定對哪些商品援引《貿易法》第232條進行調查，以決定是否徵收關稅和實施貿易限制的依據，如同今年早些時候對銅所做的措施一般。預期關鍵礦產清單的公布，將會對銅價形成一定程度的支撐。

根據SMM報導，今年頻繁發生的礦場災害，造成不同程度的負面影響；預計今年全球銅精礦硫化物礦石的產量為1,948萬噸（金屬含量），較去年同期減少22萬噸（金屬含量）。礦區供應意外減少，直接導致全球銅精礦供需的平衡出現惡化，自第3季以來，各機構均已開始下調全球銅礦增幅預期。

街口投信表示，而未來銅礦生產中斷的風險可能還會增加，而供應中斷，會對全球冶煉廠的營運產生負面影響，直接對原物料供應構成壓力。結合 SMM 對2019-2030 年全球硫化銅礦石增量的預估值，以及對2025-2030 年全球銅精礦供需預測的分析，全球銅礦石供需失衡，仍然是推高銅價預測值的主要關鍵之一。

美國經濟 調查局 川普
