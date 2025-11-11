富邦媒雙11半日報：開賣首小時人流翻三倍、訂單飆11倍 三大品類領衝

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

momo富邦媒（8454）11日迎來「momo雙11 你做VIP」年度購物高峰，活動自11日凌晨零點開跑即引爆買氣。開賣首小時全站人流較平日成長近三倍、訂單量更飆升11倍，寫下亮眼開局。

今年雙11首波戰報顯示，美妝、家電與日用品為最受消費者青睞的三大熱銷品類，其中日用品類漲幅最高、買氣較平日暴增近40倍。從凌晨開始，熱門爆品接連秒殺，消費者不僅鎖定高單價家電與3C，更同步展開「日常囤貨」，從衛生紙、洗衣精到保健食品全數列入清單。

momo指出，今年雙11主打「多重回饋疊加」與「爆品強檔輪番上陣」，消費者「鎖定目標、手速開搶」帶動高單價品與生活補貨品項同步熱銷。隨著買氣全面引爆，momo也持續緊急補貨熱銷品、加碼推出限時優惠組合，從美妝保養、家電3C到民生日用全面開搶，平台熱度將一路延燒至午夜最高潮。

