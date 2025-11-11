駿吉DDR4產品獲訂單 預計明年第1季出貨
工業槍釘大廠駿吉-KY（1591）11日宣布，子公司駿吉科技完成DDR4 1Gb x8與512Mb x16產品開發，已接獲客戶預付款，預計自明年首季起陸續啟動交貨。
駿吉發言人陳志德指出，DDR4產品取得實際訂單與預付款，未來將與策略客戶緊密合作，創造更穩健的成長動能。至於實際訂單的貢獻度，將視客戶出貨時程與市場需求變化而定。
駿吉曾是東南亞最大的槍釘製造商，新團隊入主後，重新振興本業傳出好消息。董事長胡德立表示，將攜手馬來⻄亞槍釘公司創始人江文洲先生，積極找回原本的訂單，近期取得美國重要客戶標案，未來將分批出貨，整體供貨規模可達「數百標準貨櫃」水準。
駿吉10月營收762.1萬元，年減31.77%，前十月累計營收9,274萬元，年減46.68%，若從下半年營運趨勢來看，營收年減程度已緩步收斂。胡德立強調，槍釘與半導體並進，希望公司逐步脫胎換骨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言