未婚戶長十年暴增超過50萬人 這四原因造成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第1季，所有戶長有971.4萬人，未婚戶長達171.8萬人，占整體17.7%，六都及新竹縣市中，又以台北市占比最高，達19.9%。而和十年前，2016年未婚戶長有118萬人，十年間多了53.8萬人，占比增加了3.8百分點。圖／內政部不動產資訊平台
根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第1季，所有戶長有971.4萬人，未婚戶長達171.8萬人，占整體17.7%；而和十年前，2016年未婚戶長有118萬人，十年間多了53.8萬人，占比增加了3.8百分點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，未婚戶長人數增加，主要有四個原因，包括「新青安貸款」的優惠、「晚婚趨勢」、「女性財力提升」，以及「囤房稅2.0上路」，讓多屋族家庭透過分戶，積極安排家人或子女設籍，以便享有自住稅率，降低稅負成本。

六都及新竹縣市中，又以台北市占比最高，達19.9%。新北市未婚戶長十年間增加人數最多、達9.6萬人，

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雙北市是經濟重心，上班族平均薪資略高，理財資訊豐富，也較有置產觀念。

陳定中表示，新北市房價較台北市低，雙北市的未婚者較有購屋置產的機會，加上新北市人口基數龐大，未婚總人口為全國最多，因此增加狀況也最明顯。

囤房稅 婚姻 薪資
