金龍海嘯發威 上半年房市買氣寫新低

自2024年9月央行信用管制措施以來，全國買氣急速重挫，尤以今年上半年房市下挫程度最重。住商機構根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數達4萬7,554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政策衝擊與房價仍維持高檔，使買方出手謹慎，讓今年上半年房市成為歷年來最慘。

根據內政部資料，住宅買賣移轉筆數是僅統計辦理買賣移轉登記，且主要用途登記為住家、住商、住工、國民住宅以及農舍等用途之住宅。由於該資料單筆可能會有多棟交易，且僅統計住宅，因此與一般買賣移種棟數會有數據落差，惟由於數據僅統計住宅用途，因此能交叉比對了解房市買氣現況。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前房市處於盤整期，短期難見反彈趨勢，惟首購族、自住客如財務條件穩健，且有自住需求，可趁此時議價空間擴大尋找合適物件，但投資型買盤應評估資金成本，以免在高利率與限貸環境夾殺之下，遭受市場波動壓力。