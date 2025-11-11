觀塘三接遭踢爆浮報工程費？ 中油回應了

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）遭媒體爆料，2期工程涉及浮報工程經費，94億元工程款4度加價成253億元。對此，中油表示，作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定，辦理過程公開透明，「百億元暴增至253億元並非事實」。

據《鏡週刊》報導，中油高層曾親自向廠商明示報價太低，強調「中油不缺錢」，讓最早規劃僅94億元的第2期外推防波堤工程，一路灌水至253億元。中油表示，觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程係委託國內海事工程專業技術服務廠商（台灣世曦公司）辦理相關工程設計、預算編列與招標文件製作。該公司依據工程案預算編列原則及基準提出概估預算，期間曾向三家業者訪價並進行公開閱覽程序後，再由台灣中油參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響與市場詢價等因素，綜整考量及審核後，據以編列招標預算金額及辦理後續公開招標作業。

中油說明，本採購案採公開招標最有利標方式辦理，2022年4月29日第一次招標公告，期間進行兩次微調相關條文及工程內容，嗣因未滿三家廠商投標於同年6月28日流標，續於6月29日辦理第二次招標公告，兩次招標所公告的預算金額均為253億513萬8521元，7月8日第二次開標，共兩家廠商投標，依政府採購法辦理開標並由評選委員會評定最有利標廠商，於同年7月29日決標。

至於媒體所稱皇昌因為標案大賺百億元，砸數十億元買入「皇昌99號」等作業船。中油表示，本採購案工程主體為防波堤海事工程，為施工所需之任何船機為得標廠商自行配置與採購，與中油無涉。

中油發言人林珂如表示，沒聽過相關錄音檔，也不知錄音檔的相關內容。她強調，採購過程中無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。所有重大工程均嚴守採購規範、誠信治理與工安要求，後續亦將全力配合檢調與司法單位調查，持續落實工程品質與公共安全。

