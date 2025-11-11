uTagGo App 新推「台灣觀光100亮點」專區 加碼抽3萬旅遊金

遠通電收攜手子公司遠創智慧uTagGo，以「數位力」與「永續力」雙軸助攻國旅升級，響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫。除uTagGo App特別新增「觀光100亮點地圖」專區，並加碼推出「停車抽3萬元旅遊金」及「全年路邊停車免費」等好康，邀請全民一同支持國內旅遊。

遠通電收攜手uTagGo整合國道ETC與eTag停車服務，打造無紙化智慧交通體驗。根據最新統計，截至今(2025)年10月底，ETC節省的回數票紙張量，累積可堆疊超過1,360棟台北101大樓；而今年1至10月，eTag停車減碳量已突破3.6萬公噸，相當於87座大安森林公園的碳吸附效益，再較去年全年成長逾1成，展現用路人與企業攜手實踐低碳交通的成果。

遠創智慧11日榮獲交通部觀光署頒發「第2屆觀光亮點獎─智慧永續合作單位」肯定。遠通電收總經理張永昌領獎時表示，順暢且安全的行車體驗是旅遊品質的關鍵。遠通持續推動ETC延伸至停車等便民服務，此次能以企業力量參與在地觀光推廣，深感榮幸。期望透過eTag與uTagGo無縫整合國道通行與停車服務，有效縮短旅運時間，讓民眾有更多餘裕享受旅程，成為暢遊台灣的智慧旅伴。

財政部提醒，11月5日至10日完成登記普發1萬的民眾，最快今晚6點就能入帳。遠通響應政府鼓勵國人支持國旅，加碼推出抽獎活動。自即日起至115年5月底止，uTagGo會員於全台指定熱門景點周邊合作停車場，使用eTag停車滿兩小時，即可參加抽獎活動，有機會獲得3萬元旅遊金及全年路邊停車免費等超值好禮。

uTagGo App也響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫，全新推出「觀光100亮點地圖」專區，整合全台熱門景點與合作停車場資訊，協助會員一站式規劃行程。當會員抵達景點周邊時，系統將主動推播旅遊資訊，便利民眾按圖索驥、輕鬆暢遊。