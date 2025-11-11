三接2期工程遭爆浮報工程經費 中油澄清：預算編列公開透明

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油三接觀塘港，從觀塘港對岸可見大潭電廠發電機組的煙囪。圖／聯合報系資料庫
媒體報導中油三接2期工程涉嫌浮報工程經費逾百億元，中油澄清表示，採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定，辦理過程公開透明，媒體報導百億元暴增至253億元並非事實。

中油表示，觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程，是委託國內海事工程專業技術服務廠商--台灣世曦公司，辦理相關工程設計、預算編列與招標文件製作。世曦公司依據工程案預算編列原則及基準提出概估預算，期間曾向 3家業者訪價並進行公開閱覽程序後，再由中油參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響與市場詢價等因素，綜整考量及審核後，據以編列招標預算金額及辦理後續公開招標作業。

中油指出，此工程採購案採公開招標最有利標方式辦理，111年4月29日第一次招標公告，期間進行兩次微調相關條文及工程內容，但因未滿3家廠商投標，因此同年6月28日流標，接著在6月29日辦理第二次招標公告，兩次招標所公告的預算金額均為253億513萬8521元，並無媒體所稱百億元暴增至253億元之情事。

中油說明，此採購案於111年7月8日第二次開標，有2家廠商投標，依政府採購法辦理開標並由評選委員會評定最有利標廠商，同年7月29日決標。整體採購過程公開、透明與公正，且過程中無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。

中油指出，得標廠商皇昌公司購買作業船機，為施工所需之任何船機為得標廠商自行配置與採購，與中油無涉。

