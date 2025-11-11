快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

北基財報／第3季獲利2,380萬元、EPS 0.06元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

北基（8927）公布第3季稅後純益2,380萬元，每股稅後純益(EPS)為0.06元；累計前三季稅後純益5,259萬元，EPS0.12元，由於去年同期適逢大型預售建案交屋入帳墊高營運基期，使得今年前三季營運較去年同期減少。

北基2025年第3季營運維持良好表現，主因旗下油品事業持續穩定成長。截至第3季，全台加油站據點維持83站規模，整體發油量達211,252公秉，較去年同期成長12.24％，推升第3季油品事業營收季增2.4％、年增5.11％。

北基仍持續強化油品通路佈局與品牌能見度，積極開拓新站點及精進既有站點營運效益，以穩步擴大於全台油品市占率，此外，同步受惠旗下太陽能光電業務收入穩健貢獻，挹注2025年第3季整體毛利率、營業利益率分別保持19％、6％水準。

另，北基董事會日前決議通過，處分桃園市桃園區三民段235、236、237、238、239及241地號共計6筆土地，買賣總計交易金額為9.96億元，預計處分利益為2,196萬元，實際處分損益依會計師查核為準。

北基指出，此次資產處分的主要目的在於強化營運資金運用效率，藉由回收資金用於償還銀行借款，以降低負債比重，優化整體財務結構，進一步提升資金彈性與營運韌性，為未來事業發展預作布局。

未來不排除透過策略聯盟或多元合作模式，結合集團資源與外部夥伴能量，打造長期具競爭優勢的永續事業版圖，同步持續強化財務結構與現金流管理，穩健提升營運規模與獲利能力，為股東創造長期價值。

太陽能 EPS
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南寶財報／第3季 EPS 4.97元 毛利率、營業利益率創同期新高

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

汎德上季每股純益 3.86元

相關新聞

三接2期工程遭爆浮報工程經費 中油澄清：預算編列公開透明

媒體報導中油三接2期工程涉嫌浮報工程經費逾百億元，中油澄清表示，採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪...

改變遊戲規則？ 川普擬推50年房貸 李同榮：台灣可有條件跟進

美國聯邦住房金融局近日宣布，川普政府正研擬推出50年期房貸方案，作為傳統30年期房貸的替代選項後，期望能成為住房市場規則...

寶佳想併中工、王光祥跳票、詐團狂掃和平大苑 專家：3事件透露1件事

近日房地產市場傳出三則吸引各界關注消息，一是寶佳集團大量收購陶朱隱園中工集團股票，二是，投資興建台北之星的三圓建設前董座...

金龍海嘯持續發威 上半年房市買氣寫新低

全台房市買氣重挫，根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數達4萬7554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

全台僅4.7萬筆！房仲：上半年房市寒流史上最強

住商不動產表示，央行第七波信用管制後，全台買氣急速重挫，今年上半年尤其嚴重。住商機構根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移...

先有房後結婚成顯學？ 未婚戶長十年增53.8萬人

先有房後結婚成顯學？根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，其中未婚戶長達171.8萬人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。