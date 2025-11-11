北基財報／第3季獲利2,380萬元、EPS 0.06元
北基（8927）公布第3季稅後純益2,380萬元，每股稅後純益(EPS)為0.06元；累計前三季稅後純益5,259萬元，EPS0.12元，由於去年同期適逢大型預售建案交屋入帳墊高營運基期，使得今年前三季營運較去年同期減少。
北基2025年第3季營運維持良好表現，主因旗下油品事業持續穩定成長。截至第3季，全台加油站據點維持83站規模，整體發油量達211,252公秉，較去年同期成長12.24％，推升第3季油品事業營收季增2.4％、年增5.11％。
北基仍持續強化油品通路佈局與品牌能見度，積極開拓新站點及精進既有站點營運效益，以穩步擴大於全台油品市占率，此外，同步受惠旗下太陽能光電業務收入穩健貢獻，挹注2025年第3季整體毛利率、營業利益率分別保持19％、6％水準。
另，北基董事會日前決議通過，處分桃園市桃園區三民段235、236、237、238、239及241地號共計6筆土地，買賣總計交易金額為9.96億元，預計處分利益為2,196萬元，實際處分損益依會計師查核為準。
北基指出，此次資產處分的主要目的在於強化營運資金運用效率，藉由回收資金用於償還銀行借款，以降低負債比重，優化整體財務結構，進一步提升資金彈性與營運韌性，為未來事業發展預作布局。
未來不排除透過策略聯盟或多元合作模式，結合集團資源與外部夥伴能量，打造長期具競爭優勢的永續事業版圖，同步持續強化財務結構與現金流管理，穩健提升營運規模與獲利能力，為股東創造長期價值。
