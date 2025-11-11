改變遊戲規則？ 川普擬推50年房貸 李同榮：台灣可有條件跟進

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

美國聯邦住房金融局近日宣布，川普政府正研擬推出50年期房貸方案，作為傳統30年期房貸的替代選項後，期望能成為住房市場規則的「遊戲改變者」。此舉引發台灣網友熱議，有人認為此舉只會讓人淪為終身屋奴、債留子孫，但也有網友認為台灣可以跟進，讓年輕人實現購屋夢。

房市趨勢專家李同榮表示，長期房貸其實不會債留子孫，反而減輕首購年輕人房貸壓力，對於50年房貸政策，他抱持持有條件支持的態度，但三大配套政策下，可以考慮跟進。

三大配套是：

一、限定為首購，且一生一次。

二、年齡+房貨年限應小於80歲平均壽命（113年統計台灣人平均壽命80.77歲）。

三、貸款者收入現況應達一定標準。

李同榮表示，50年期房貸沒有債留子孫的問題，因為大部分首購自住者平均會在13年到16年之間換屋，大部分的長期房貸都會提早還清，少數沒還清的長期房貸，貸款餘額有限，債留子孫機率相對不高。

他表示，目前居住正義重要的環節是年輕人買不起、租不起，而不是貸不起，貸款年限拉長，其實有助首購年輕人提早成家。

有些人認為房貸壓力促使年輕人成為屋奴，但他認爲，年輕人在收入35%範圍內可以適度𠄘擔房貸壓力，反而適度的壓力會是刺激年輕人上進的主要動力。

不過，李同榮強調，年輕人居住正義問題，不應在選舉時拿來消費，更不應提出短期的補貼措施，如同新青安政策，不但扭曲市場，並形同政策買票。若考慮50年房貸，除了應有條件上的限制，並應設定為常態性政策，政府不宜因選舉或政黨輪替而推翻。

