快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

聽新聞
0:00 / 0:00

金龍海嘯持續發威 上半年房市買氣寫新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
上半年住宅買賣創統計以來新低。資料來源：內政部，住展機構彙整
上半年住宅買賣創統計以來新低。資料來源：內政部，住展機構彙整

全台房市買氣重挫，根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數達4萬7554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政策衝擊與房價仍維持高檔，使買方出手謹慎，讓今年上半年房市成為歷年來最慘。

根據內政部資料，住宅買賣移轉筆數是僅統計辦理買賣移轉登記，且主要用途登記為住家、住商、住工、國民住宅以及農舍等用途之住宅。由於該資料單筆可能會有多棟交易，且僅統計住宅，因此與一般買賣移種棟數會有數據落差。

數據顯示，全台歷年上半年住宅買賣移轉筆數，於2009~2014年間房市大多頭時間，長期維持在十萬筆以上，之後隨著2016年房地合一稅上路，買氣跌入谷底，直至疫情時期又陸續回溫，並在2023年由於「平均地權條例」修正案三讀通過，而進入另一波買氣急凍，之後又在新青安助攻之下，2024年買氣又出現反彈，直至2024年9月央行推出第七波信用管制措施，重挫全台房市，致使今年上半年住宅買賣移轉筆數僅剩近4.8萬筆，相較去年同期減幅達36.2%，創2009年以來同期買氣最冷紀錄。

細看六都數據，台北市今年上半年達5396棟，相較去年同期減幅達34.4%；新北市上半年住宅買賣移轉筆數約1萬筆,相較2024年下滑33.9%；桃園市則達7524筆，與2024年同期相比減幅達41.2%；台中市則達4834筆，減幅約40%；台南市上半年共3424筆，相較去年同期跌幅約31.6%；最後，高雄市上半年住宅買賣移轉筆數共4770筆，年減約38.3%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前房市處於盤整期，短期難見反彈趨勢，惟首購族、自住客如財務條件穩健，且有自住需求，可趁此時議價空間擴大尋找合適物件，但投資型買盤應評估資金成本，以免在高利率與限貸環境夾殺之下，遭受市場波動壓力。

買氣 房市
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

丹娜絲災戶補助金加碼！內政部：一律調升至2萬元

影／日東北近海發生規模6.7地震！震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

藝人閃兵爭議延燒 內政部：刑責擬加重三分之二、逾36歲考慮補服替代役

堪察加半島73年前強震致災難性海嘯…為何今年只5公尺？專家曝關鍵原因

相關新聞

寶佳想併中工、王光祥跳票、詐團狂掃和平大苑 專家：3事件透露1件事

近日房地產市場傳出三則吸引各界關注消息，一是寶佳集團大量收購陶朱隱園中工集團股票，二是，投資興建台北之星的三圓建設前董座...

金龍海嘯持續發威 上半年房市買氣寫新低

全台房市買氣重挫，根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數達4萬7554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

全台僅4.7萬筆！房仲：上半年房市寒流史上最強

住商不動產表示，央行第七波信用管制後，全台買氣急速重挫，今年上半年尤其嚴重。住商機構根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移...

先有房後結婚成顯學？ 未婚戶長十年增53.8萬人

先有房後結婚成顯學？根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，其中未婚戶長達171.8萬人，...

只買房不結婚？ 未婚戶長10年暴增53萬人 專家曝真相

房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第1季，全台戶長有971萬人，未婚戶長達171萬...

創新論壇26日登場／遠傳總座井琪： AI 落地 聚焦兩關鍵

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳已走過AI導入陣痛期，AI在各部門遍地開花，更融入遠傳DNA，「解決痛點」及「展現效率」是A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。